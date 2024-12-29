Узнаваемость национальных проектов находится на максимальном уровне за все годы исследования

Реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который возродили 10 лет назад. В 2019 году он вошел в состав федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его главная цель — добровольное оздоровление нации и развитие массового спорта. К движению ГТО присоединились более 23 миллионов россиян, самому младшему из них 6 лет, самому старшему — 101 год. Более 14,7 миллиона уже испытали свои возможности в 2677 центрах тестирования по всей стране. Попробовать выполнить нормы ГТО может любой желающий при наличии справки из медицинского учреждения.