Узнаваемость национальных проектов находится на максимальном уровне за все годы исследования

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в декабре 2024 года, знание бренда «Национальные проекты России» среди населения страны составило 91 процент — это наивысший результат за все годы исследования. Максимальный прирост знания за год показали: национальный туристический портал «Путешествуем.рф» (49 процентов), система долговременного ухода (37 процентов), обучение школьников и взрослых в области искусственного интеллекта (65 процентов).
Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, узнаваемость национальных проектов находится на максимально высоком уровне за все годы исследования — 91 процент. Среди самых узнаваемых мер — материнский капитал, диспансеризация населения, семейная ипотека: их называют 98, 90 и 88 процентов россиян соответственно.
— Особенно важно, что люди не просто знают о нацпроектах, но и понимают, какие возможности они предоставляют, и пользуются конкретными мерами поддержки. Как отметил президент России Владимир Путин, главная задача нацпроектов заключается в том, чтобы россияне ощутили реальные изменения к лучшему, независимо от их социального статуса и места проживания. В следующем году начнется масштабная работа по запуску 19 (с перспективой увеличения до 20) новых нацпроектов. Необходимо и дальше продолжать популяризацию мер и возможностей для каждого жителя нашей страны, — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Демография.
Национальный проект «Демография» всесторонне поддерживает российские семьи, формирует условия для занятости, помогает развивать программы активного долголетия и создает комфортные условия для людей старшего поколения. За пять лет родители получили 5,4 миллиона сертификатов на материнский капитал, а распорядиться им решили без малого 7,5 миллиона семей. Всего с начала действия программы сертификаты на материнский капитал получили более 14,4 миллиона семей. 1,3 миллиона улучшили жилищные условия по программе «Семейная ипотека».
Еще одной мерой финансовой поддержки стало пособие при рождении первого ребенка. Выплаты до достижения первым малышом трех лет получили 5,6 миллиона семей. Более 200 тысяч семей, живущих в регионах Дальнего Востока, получили пособие при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал на второго. Открыто более 900 кадровых центров «Работа России».
За время реализации нацпроекта в рамках программы переобучения новые знания получили более 900 тысяч человек, 80 процентов из них были трудоустроены. Открылись 1700 детских садов в общей сложности более чем на 264 тысячи мест. Программами «Активное долголетие» охвачены 4 миллиона людей старшего возраста. С 1 января 2025 года эта работа продолжится в новых нацпроектах «Семья» и «Кадры».
Спорт — норма жизни.
Благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» по всей стране создаются условия для активных занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни.
По итогам 2024 года количество регулярно занимающихся спортом в России составляет 75 миллионов человек, или 57 процентов. В регионах страны продолжают открывать новые спортивные объекты, по федеральному проекту за пять лет построено более 490 сооружений.
В рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с применением механизма государственно-частного партнерства построено 220 умных спортивных площадок и 12 комплексных объектов для занятий спортом. Чтобы держать себя в хорошей физической форме, многие жители страны проводят свободное время в спортивных клубах и секциях.
С 2022 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» такие люди могут получить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть можно 13 процентов от стоимости оплаченных услуг. Максимальная ежегодная сумма возврата растет: в 2023 году она составляла 15,6 тысячи рублей, а в 2024-м — уже 19,5 тысячи рублей. Компенсацию можно получить с расходов до 150 тысячи рублей.
Готов к труду и обороне.
Реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который возродили 10 лет назад. В 2019 году он вошел в состав федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его главная цель — добровольное оздоровление нации и развитие массового спорта. К движению ГТО присоединились более 23 миллионов россиян, самому младшему из них 6 лет, самому старшему — 101 год. Более 14,7 миллиона уже испытали свои возможности в 2677 центрах тестирования по всей стране. Попробовать выполнить нормы ГТО может любой желающий при наличии справки из медицинского учреждения.
В течение последних четырех лет при поддержке Министерства спорта проходит всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», направленный на выявление ярких спортивных проектов со всей страны. Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысячи проектов. Почти 29 миллионов россиян были вовлечены в занятия спортом.
Здравоохранение.
Национальный проект «Здравоохранение» — один из ключевых в России. В ходе его реализации качество медицинских услуг улучшается, а медицинская помощь становится более доступной повсеместно.
С 2019 года построено свыше 550 центров амбулаторной онкологической помощи; 643 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений оснащены медицинским оборудованием. Всего за последние три года открыто более 4,3 тысячи объектов, капитально отремонтировано более 5,4 тысячи. По итогам 2024 года более 100 миллионов человек прошли диспансеризацию.
Образование.
Национальный проект «Образование» — это новые современные школы и колледжи, бесплатные центры дополнительного образования, профориентация и многое другое.
С 2019 года было построено более 1400 новых школ, открыто более 19 тысяч центров бесплатного дополнительного образования детей, более чем в 5,5 тысячи школ обновлены условия для занятий физической культурой и спортом; 2,5 миллиона студентов обучаются в 370 образовательно-производственных кластерах программы «Профессионалитет»; 896 коррекционных школ было обновлено; более 5,8 миллиона школьников приняли участие в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее»; родители бесплатно получили 19,6 миллиона психолого-педагогических, методических и консультативных услуг.
Работа по совершенствованию системы российского образования продолжится в 2025 году по новому национальному проекту «Молодежь и дети».
Наука и университеты.
Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о прорывных достижениях российских ученых.
По национальному проекту уже создано 940 молодежных лабораторий, обновлена приборная база 274 научных организаций в 45 регионах страны.
В программе «Приоритет-2030» участвуют 142 вуза, ведется строительство 17 современных кампусов. Поддержка молодых ученых и развитие исследовательской инфраструктуры продолжится и в 2025 году — по национальному проекту «Молодежь и дети».
Культура.
Национальный проект «Культура» направлен на повышение доступности учреждений культуры и образования в сфере культуры для каждого жителя страны.
С 2019 года по модельному стандарту обновлено более 1200 библиотек, 1900 детских школ искусств и музыкальных училищ получили новое оборудование, оснащено более 650 региональных музеев, обновлено более 60 театров юного зрителя и театров кукол, курсы повышения квалификации прошли 200 тысяч работников культуры.
Экология.
В фокусе национального проекта «Экология» — улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и оздоровление россиян. Нацпроект внес значимый вклад в формирование эффективной системы сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, в сохранение лесов и оздоровление водоемов, в снижение вредных выбросов в атмосферу, в развитие экологического туризма и сохранение биологического разнообразия.
Всего было расчищено около 600 километров рек, ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, создано 25 национальных парков и заповедников, региональные лесничества получили 60 тысяч единиц техники и оборудования.
Работа по этому направлению продолжится и в 2025 году — по новому национальному проекту «Экологическое благополучие».
Жилье и городская среда.
Национальный проект «Жилье и городская среда» направлен на улучшение жилищных условий граждан и создание комфортной и безопасной среды для жизни. За пять лет реализации нацпроекта жилищные условия улучшили более 22 миллионов семей, было введено в эксплуатацию свыше 541 миллиона квадратных метров жилья, расселено более 12,8 миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда. В 84 регионах страны благоустроено более 72 тысяч общественных пространств (40,7 тысячи из них — дворовые территории), более 31,5 тысячи парковых пространств.
Активное участие в выборе объектов благоустройства приняли сами жители в ходе всероссийских голосований. За время нацпроекта их было проведено четыре. В 2024 году в голосовании приняло участие более 17,2 миллиона человек, что говорит о высоком доверии россиян к этому проекту.
По результатам опроса ВЦИОМ, более 94 процентов россиян считают, что необходимо продолжить реализацию программ по благоустройству общественных территорий. Эта работа будет проводиться и далее — в ходе нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Цифровая экономика.
Ключевая задача национального проекта «Цифровая экономика» — цифровизация отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.
За пять лет более 1500 российских ИТ-компаний получили государственную поддержку, смогли развить свой продукт и расширить бизнес. Около 400 тысяч школьников 8−11-х классов и студентов СПО бесплатно обучились языкам программирования, свыше 200 тысяч человек получили дополнительную ИТ-квалификацию более чем в 100 вузах страны.
Значительный вклад был внесен в цифровизацию государственных сервисов. Сейчас на «Госуслугах» их более 1,6 тысячи. Всего на портале зарегистрировано свыше 110 миллионов человек.
С 2025 года на смену «Цифровой экономике» придет нацпроект «Экономика данных», среди целей которого — развитие квантовых технологий и искусственного интеллекта, дальнейшая разработка и внедрение отечественных решений, подготовка кадров для ИТ-отрасли и борьба с кибермошенничеством.
Малое и среднее предпринимательство.
Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» удалось создать гибкие инструменты поддержки, способные адаптироваться под новые условия ведения бизнеса.
На сегодняшний день в России действует 6,57 миллиона субъектов МСП, их совокупный доход с 2019 года вырос на 75 процентов. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 29,45 миллиона человек.
Более 5 миллионов предпринимателей получили поддержку нацпроекта. Эти показатели говорят о том, что сегодня российский малый и средний бизнес — живой и перспективный сектор экономики, обладающий возможностями для роста.
Производительность труда.
Национальный проект «Производительность труда» охватил более 6,6 тысячи средних и крупных компаний с совокупной выручкой 11 триллионов рублей и общей численностью сотрудников более 1,5 миллиона человек. На предприятиях, где проекты адресной поддержки уже завершены (это 5,5 тысячи предприятий), прибыль увеличилась на 434 миллиарда рублей.
Благодаря нацпроекту специалисты Федерального центра компетенций и региональных центров компетенций помогают компаниям увеличить количество выпускаемой продукции, не увеличивая людские и материальные ресурсы. Эксперты нацпроекта бесплатно находят и задействуют в производстве скрытые внутренние резервы предприятий.
С 2019 по 2024 год создана инфраструктура национального проекта «Производительность труда» в виде Федерального центра компетенций (ФЦК) и 60 региональных центров (РЦК). Эксперты помогают перестраивать внутрипроизводственную логистику, эффективнее загружать производственные мощности, сокращать простои. В среднем реализация проекта позволяет предприятию на треть сократить время протекания процессов и на 45 процентов увеличить выработку.
В 2024 году диапазон нацпроекта расширили и на сферу туризма, преимущества стали доступны компаниям с выручкой от 180 миллионов рублей. Для участия в проекте нужно подать заявку на ресурсе «Производительность.рф».
Международная кооперация и экспорт.
По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» структура российского экспорта за последние десять лет существенно изменилась в пользу несырьевого неэнергетического экспорта. Его доля выросла с 17 процентов в 2014 году до 35 процентов в 2023-м.
За первые семь месяцев 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 89,8 миллиарда долларов, прибавив 5 процентов по сравнению с прошлым годом, а по некоторым направлениям (например, по поставкам продуктов питания) Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров. В частности, по данным Россельхознадзора, в сезоне-2023/2024 из России было вывезено 89,3 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, что на 21 процент больше, чем в предыдущий сезон. Экспорт пшеницы увеличился на 18 процентов — до 55,3 миллиона тонн, и в результате доля России на мировом рынке выросла с 25 до 28 процентов.
Безопасные качественные дороги.
Последние шесть лет стали периодом прорывных достижений в области комплексного улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры страны. Работы по строительству, реконструкции и ремонту, в том числе капитальному, проводились для достижения главной цели национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышения качества жизни россиян.
Всего за это время отремонтировано, реконструировано и построено более 150 тысячи километров дорожной сети. В городах внедрялись и развивались интеллектуальные транспортные системы, обновлялся общественный транспорт. С 2020 года в регионах появилось 13,4 тысячи новых комфортабельных автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.
Модернизация транспортной инфраструктуры.
По нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» развивается транспортная система всей страны. В числе важнейших масштабных проектов — автомагистраль М-12 «Восток», морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь (СПМ), железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный транспортный узел Москвы, региональные аэропорты. Все они обеспечивают связанность территорий огромной страны. Теперь люди могут безопаснее и быстрее перемещаться, а бизнес — выстраивать более эффективную логистику грузоперевозок.
Значимость развития транспортной инфраструктуры сложно переоценить. За год с момента открытия трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани по ней совершено более 26 миллионов поездок. Благодаря развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба их провозная способность за десять лет увеличилась почти в два раза. К концу 2024 года она должна составить 180 миллионов тонн грузов.
Судоходные маршруты тоже не остаются без внимания. В частности, обновляется инфраструктура морских портов. С 2020 года по ноябрь 2024-го суммарный прирост их производственной мощности за счет ввода в эксплуатацию различных объектов инфраструктуры составил более 166 миллионов тонн. Продолжается и развитие Северного морского пути — главного арктического судоходного маршрута. За 2023 год по СМП перевезли рекордные 36,2 миллиона тонн грузов.
Модернизируют и инфраструктуру аэропортов. Уже обновлены 33 воздушные гавани, в них в эксплуатацию введена 21 взлетно-посадочная полоса. Благодаря модернизации перелеты стали безопаснее, увеличились транспортная доступность и связанность территорий большой страны. Появились условия для запуска новых региональных маршрутов и развития внутреннего туризма. Ожидается, что к концу текущего года авиакомпаниями будет перевезено более 110 миллионов пассажиров, из них 86 миллионов — на внутренних линиях.
Туризм и индустрия гостеприимства.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. За время реализации национального проекта с использованием мер господдержки в стране были построены тысячи новых гостиничных номеров, благоустроены исторические центры многих городов, созданы десятки национальных туристических маршрутов, открыты отраслевые центры компетенций для работников индустрии.
Сегодня благодаря программе льготного кредитования для строительства крупных отелей реализуются 239 проектов, в том числе для строительства 218 гостиниц и многофункциональных комплексов уровня от 3 до 5 звезд с общим номерным фондом более 51 тысячи, девять аквапарков, три парка развлечений и девять горнолыжных курортов.
В рамках программы субсидирования строительства модульных гостиниц поддержано более 600 проектов в 61 регионе страны. В 2023 году для развития въездного туризма заработали электронная виза для граждан 55 стран, а также механизм группового безвизового обмена.
С 2025 года стартуют 20 новых национальных проектов, включая разрабатываемый в настоящее время нацпроект «Биоэкономика». Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы. Реализация новых нацпроектов начнется с 1 января 2025 года.