Какие законы вступают в силу в России с 1 января 2025 года

Вот что изменится для россиян в 2025 году:
Повысят МРОТ до 22 400 рублей.
Возобновят индексацию пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать.
Разрешат подавать претензии в налоговую службу в упрощенном порядке и сократят сроки их рассмотрения.
Введут туристический налог вместо взимаемого ранее курортного сбора.
Освободят волонтеров от уплаты НДФЛ с некоторых видов дохода, в частности, с возмещения расходов на медицинские услуги, если они необходимы по состоянию здоровья.
Увеличат единовременную выплату по программе «Земский учитель» до 2 млн рублей. Выплату назначат педагогам, приехавшим работать в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, а также в Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики.
Увеличат ежемесячные выплаты академикам Российской академии наук до 200 тысяч рублей, членам-корреспондентам РАН — до 100 тыс. рублей соответственно.
Введут в действие «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков», разработанный Банком России.
Введут новый инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни (ДСЖ).
Повысят минимально разрешенные цены на крепкий алкоголь.
Начнут эксперимент с онлайн-продажей билетов для отдельных категорий граждан, участвующих в программе субсидированных авиаперевозок.
Предоставят право на санаторно-курортное лечение и медреабилитацию в центрах Социального фонда для ветеранов СВО.
Установят возможность обжаловать решения о приостановке государственной регистрации прав на недвижимость без одновременного кадастрового учета до передачи дела в суд.
Начнут разрабатывать индивидуальные карьерные планы для безработных в Центрах занятости, участникам СВО предложат адресное сопровождение.
Запустят несколько нацпроектов, в числе которых «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Новые технологии сбережения здоровья», «Земский работник культуры».
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