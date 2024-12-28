Какие законы вступают в силу в России с 1 января 2025 года

Повысят МРОТ до 22 400 рублей.

Возобновят индексацию пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать.

Разрешат подавать претензии в налоговую службу в упрощенном порядке и сократят сроки их рассмотрения.

Введут туристический налог вместо взимаемого ранее курортного сбора.

Освободят волонтеров от уплаты НДФЛ с некоторых видов дохода, в частности, с возмещения расходов на медицинские услуги, если они необходимы по состоянию здоровья.

Увеличат единовременную выплату по программе «Земский учитель» до 2 млн рублей. Выплату назначат педагогам, приехавшим работать в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, а также в Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики.

Увеличат ежемесячные выплаты академикам Российской академии наук до 200 тысяч рублей, членам-корреспондентам РАН — до 100 тыс. рублей соответственно.

Введут в действие «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков», разработанный Банком России.

Введут новый инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни (ДСЖ).

Повысят минимально разрешенные цены на крепкий алкоголь.

Начнут эксперимент с онлайн-продажей билетов для отдельных категорий граждан, участвующих в программе субсидированных авиаперевозок.

Предоставят право на санаторно-курортное лечение и медреабилитацию в центрах Социального фонда для ветеранов СВО.

Установят возможность обжаловать решения о приостановке государственной регистрации прав на недвижимость без одновременного кадастрового учета до передачи дела в суд.

Начнут разрабатывать индивидуальные карьерные планы для безработных в Центрах занятости, участникам СВО предложат адресное сопровождение.