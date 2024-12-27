В новый год с новыми налогами. Фискальная система подверглась пересмотру

Если рост НДФЛ, как утверждает Минфин, затронет лишь 3% работающих граждан, то «подарок» властей бизнесу — повышение налога на прибыль с 20% до 25% коснется уже практически всех организаций. При этом компенсация в виде федерального инвестиционного налогового вычета оказалась довольно скромной — всего 3% от расходов на оборудование и нематериальные активы для компаний из пяти отраслей. Для малого бизнеса повышаются пороги применения упрощенной системы налогообложения, а также вводится необходимость уплаты НДС при доходах свыше 60 млн руб. в год. Пополнят бюджет и заметно увеличенные госпошлины — например, за регистрацию сделок с недвижимостью и за судебное рассмотрение крупных споров.