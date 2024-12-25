Юрист рассказал, при каких условиях можно получить деньги за неотгулянный отпуск

«Получить денежную компенсацию вместо отпуска можно только в двух случаях: при увольнении или если работнику предоставляется отпуск более 28 дней в год. Если отпуск превышает 28 дней, работник и работодатель могут договориться о денежной компенсации за неиспользованный отпуск, но только за те дни, которые превышают стандартные 28», — пояснил эксперт.
Он добавил, что работник обязан использовать отпуск в натуральном виде — то есть отдохнуть, а не получить деньги.
Как уточнил специалист, сотрудник, которому положено 35 дней отпуска в год, может получить компенсацию деньгами лишь за семь дней и только при условии, что с этим согласны обе стороны.
Также можно потребовать от работодателя компенсировать все неотгулянные дни отпуска в случае увольнения сотрудника. По словам Остапенко, эта выплата положена вне зависимости от причин, по которым расторгается трудовой договор.
«Сотрудник также может попросить работодателя предоставить неиспользованный отпуск перед увольнением. Однако это право, а не обязанность работодателя. В случае отказа работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска», — подсказал он.
Сотрудник вправе обратиться в суд в случае неполучения установленных выплат, включая компенсации при увольнении. Период для подачи иска составляет один год с момента, когда работодатель был обязан произвести данные выплаты, подытожил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».