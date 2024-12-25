Юрист рассказал, при каких условиях можно получить деньги за неотгулянный отпуск

«Получить денежную компенсацию вместо отпуска можно только в двух случаях: при увольнении или если работнику предоставляется отпуск более 28 дней в год. Если отпуск превышает 28 дней, работник и работодатель могут договориться о денежной компенсации за неиспользованный отпуск, но только за те дни, которые превышают стандартные 28», — пояснил эксперт.