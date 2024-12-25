Asia Times: «трампфляция» уже сеет хаос в Банке Японии

Проблема в том, что неизвестно, какой Трамп появится в Белом доме 20 января 2025 года. Первый вариант — «транзакционный» Трамп, готовый вести переговоры о «большой сделке» с Китаем и другими странами. Второй вариант — «тарифный» Трамп, готовый развязать торговые войны, которых мир еще не видел, говорится в статье.
Ранее экономисты считали, что повышение ставки на декабрьском заседании Банка Японии — дело решенное. Но затем парад чиновников дал понять, что ужесточения денежно-кредитной политики не будет. Хотя риски, связанные с Трампом, не были выделены отдельно, они написаны между строк жирным шрифтом.
Банк Японии, возглавляемый Уэдой, сейчас, должно быть, испытывает сожаление. В течение последних 15 месяцев регулятор тянул с повышением ставок до нынешнего уровня — 0,25%, игнорируя стабильный рост и то, что мировые рынки ожидали их повышения. Упустив окно возможностей, Уэда теперь оказался в обороне.
По оценкам лауреата Нобелевской премии, экономиста Пола Кругмана, повышение торговых пошлин на 0,1%, приведет к росту базовых цен на товары первой необходимости на 0,9%. Или больше, если Трампу удастся выдворить из США миллионы нелегальных рабочих, что сделает ситуацию на американском рынке труда еще более напряженной.
Дефляция, которую экспортирует крупнейшая экономика Азии — Китай, — пугает Японию до глубины души, особенно теперь, когда Китай стал ее главным экспортным рынком. Любое существенное снижение темпов экономического роста в Китае может испортить 2025 год для Японии.
Кроме того, угроза Трампа о введении 100%-ных пошлин на автомобили, произведенные в Мексике, может в итоге ударить по японским фирмам Toyota, Honda и Nissan. А это, в свою очередь, может осложнить усилия последних двух компаний по объединению для увеличения доли на мировом рынке.
Совет по денежно-кредитной политике в Банке Японии «стоит перед дилеммой», говорит Кац. «При обычных обстоятельствах ожидания усиления инфляции в стране заставили бы Банк Японии поднять процентные ставки. Это не только бы сократило разрыв в ставках и ослабило бы понижательное давление на иену, но и помогло бы бороться с ожидаемой инфляцией», — пояснил Кац. Но теперь ситуация иная.
С другой стороны, «ослабление иены и другие факторы на протяжении большей части последних пяти лет вели к снижению реальной заработной платы и, следовательно, потребительских расходов. Это сдерживало экономический рост, и Банку Японии приходилось сохранять ставки низкими, чтобы экономика оставалась на плаву», добавляет Кац.
Дайсуке Каракама, главный экономист банка Mizuho, не уверен, что ослабление иены можно пресечь ранее марта следующее года, и считает, что иена к январю может превысить 160 за доллар.
Никто не знает, с каким Трампом Япония столкнется в январе, и не может предугадать степень «трампфляции», которая может последовать за этим.
Более того, Трамп до сих пор отклонял многочисленные запросы Исибы о личной встрече перед инаугурацией, и в Японии обеспокоены тем, что Трамп не видит в Исибе важного партнера, каким он считал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail