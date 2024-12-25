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Asia Times: «трампфляция» уже сеет хаос в Банке Японии

До второго президентства Дональда Трампа еще четыре недели, а Токио уже задраивает люки в штаб-квартире Банка Японии, где управляющий Кадзуо Уэда ведет вторую по величине экономику Азии к полной неизвестности, пишет Уильям Песек в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Проблема в том, что неизвестно, какой Трамп появится в Белом доме 20 января 2025 года. Первый вариант — «транзакционный» Трамп, готовый вести переговоры о «большой сделке» с Китаем и другими странами. Второй вариант — «тарифный» Трамп, готовый развязать торговые войны, которых мир еще не видел, говорится в статье.

Именно эта неопределенность объясняет, почему Банк Японии на прошлой неделе оставил ставки неизменными, и почему повышение ставок в январе пока не обсуждается.

Ранее экономисты считали, что повышение ставки на декабрьском заседании Банка Японии — дело решенное. Но затем парад чиновников дал понять, что ужесточения денежно-кредитной политики не будет. Хотя риски, связанные с Трампом, не были выделены отдельно, они написаны между строк жирным шрифтом.

Банк Японии, возглавляемый Уэдой, сейчас, должно быть, испытывает сожаление. В течение последних 15 месяцев регулятор тянул с повышением ставок до нынешнего уровня — 0,25%, игнорируя стабильный рост и то, что мировые рынки ожидали их повышения. Упустив окно возможностей, Уэда теперь оказался в обороне.

Теперь же в Японии опасаются, что политика Трампа может привести к заметному росту потребительских цен в США — «трампфляции».

По оценкам лауреата Нобелевской премии, экономиста Пола Кругмана, повышение торговых пошлин на 0,1%, приведет к росту базовых цен на товары первой необходимости на 0,9%. Или больше, если Трампу удастся выдворить из США миллионы нелегальных рабочих, что сделает ситуацию на американском рынке труда еще более напряженной.

Пошлины на китайские товары, которыми угрожает Трамп, поставят Японию в зону сопутствующего ущерба.

Дефляция, которую экспортирует крупнейшая экономика Азии Китай, — пугает Японию до глубины души, особенно теперь, когда Китай стал ее главным экспортным рынком. Любое существенное снижение темпов экономического роста в Китае может испортить 2025 год для Японии.

Кроме того, угроза Трампа о введении 100%-ных пошлин на автомобили, произведенные в Мексике, может в итоге ударить по японским фирмам Toyota, Honda и Nissan. А это, в свою очередь, может осложнить усилия последних двух компаний по объединению для увеличения доли на мировом рынке.

Как считает Ричард Кац, автор книги «Борьба за экономическое будущее Японии», динамика внутренних цен «наряду с “трампфляцией” и ослаблением иены делают Банк Японии гораздо менее уверенным в своем базовом курсе действий, поэтому… регулятор ждет, пока не поступит больше доказательств».

Совет по денежно-кредитной политике в Банке Японии «стоит перед дилеммой», говорит Кац. «При обычных обстоятельствах ожидания усиления инфляции в стране заставили бы Банк Японии поднять процентные ставки. Это не только бы сократило разрыв в ставках и ослабило бы понижательное давление на иену, но и помогло бы бороться с ожидаемой инфляцией», пояснил Кац. Но теперь ситуация иная.

С другой стороны, «ослабление иены и другие факторы на протяжении большей части последних пяти лет вели к снижению реальной заработной платы и, следовательно, потребительских расходов. Это сдерживало экономический рост, и Банку Японии приходилось сохранять ставки низкими, чтобы экономика оставалась на плаву», добавляет Кац.

Дайсуке Каракама, главный экономист банка Mizuho, ​​ не уверен, что ослабление иены можно пресечь ранее марта следующее года, и считает, что иена к январю может превысить 160 за доллар.

Никто не знает, с каким Трампом Япония столкнется в январе, и не может предугадать степень «трампфляции», которая может последовать за этим.

Более того, Трамп до сих пор отклонял многочисленные запросы Исибы о личной встрече перед инаугурацией, и в Японии обеспокоены тем, что Трамп не видит в Исибе важного партнера, каким он считал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail