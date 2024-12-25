Asia Times: «трампфляция» уже сеет хаос в Банке Японии

Совет по денежно-кредитной политике в Банке Японии «стоит перед дилеммой», говорит Кац. «При обычных обстоятельствах ожидания усиления инфляции в стране заставили бы Банк Японии поднять процентные ставки. Это не только бы сократило разрыв в ставках и ослабило бы понижательное давление на иену, но и помогло бы бороться с ожидаемой инфляцией», — пояснил Кац. Но теперь ситуация иная.