Валютный марафон. Куда катится японская иена

Японская иена потеряла с сентября 2024 года порядка 10% своей стоимости. С 2020 года эта валюта стала на 34% дешевле: именно тогда началась ее постепенная девальвация. Ситуация в стране ухудшалась последние годы — росли цены, замедлялся рост экономики. В итоге экономика Японии неожиданно вошла в рецессию и потеряла место в тройке крупнейших ВВП мира в конце 2023 года из-за ослабления иены.
Однако центробанк страны намерен остановить падение национальной валюты и рост цен.
В конце последней торговой недели ноября японская иена чуть подорожала к доллару до отметки 150 после выхода статданных о росте цен — в ноябре инфляция в Японии превысила 2%.
На этом фоне выросли ожидания очередного повышения процентной ставки Банком Японии в декабре: вероятность подъема ключевой ставки на 25 базисных пунктов сейчас выросла до примерно 60%, против уровня 50% неделю назад, согласно опросам аналитиков.
«Показатели инфляции в Японии обычно рассматриваются как опережающий индикатор для ценовых тенденций по всей стране. Чем выше инфляция, тем жестче настрой Центробанка страны в части монетарной политики, тем крепче становится национальная валюта», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
На ожиданиях повышения ставки иена и подорожала в конце ноября.
Как полагает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, ситуацию с иеной усугубили результаты выборов президента США и планы Дональда Трампа о пошлинах. Она согласна, что инвесторы ждут увеличения ставки Банка Японии в декабре. Поэтому иена пока дорожает к доллару в ожидании этого события.
При этом монетарная политика в стране расходится с действиями ФРС США и ЕЦБ. Ставки в Японии остаются одними из самых низких в мире — около 0,25%, что увеличивает отток капитала из страны и ослабляет курс иены.
Кратковременная передышка
При этом последние данные по промышленному производству, розничным продажам и занятости указывают на невысокую экономическую активность в Японии. Это означает сложный выбор для руководства Банка Японии по изменению ставки на декабрьском заседании, полагает Александр Потавин.
По его мнению, введение пошлин со стороны США может оказать умеренно-негативное влияние на японскую экономику, поскольку она имеет большую зависимость от внешней торговли. Исторически, торговые споры между США и Китаем уже приводили к снижению объемов торговли Японии.
В ответ Токио ослабляло курс национальной валюты, чтобы поддержать свой экспорт — экспортерам выгодный слабый курс, поскольку они больше получают доходов в иенах после конвертации валюты в Японии.
Это приводило к валютным и торговым войнам — больше всего это проявилось в противостоянии с США в 1980-х годах, когда США ввели против ключевых японских товаров заградительные пошлины, и одновременно девальвировали курс доллара. После этого японский ВВП перестал расти.
Сейчас японскую экономику вновь лихорадит: ВВП страны в первом квартале упал на 0,6%, а во втором квартале вырос на 0,8%. Последние статданные — за октябрь 2024 года показали ускорение роста промышленного производства Японии до 3% в месячном исчислении с 1,6% в предыдущем месяце. Это был второй месяц подряд роста промышленного производства и самый сильный рост с июля. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,6% в октябре после снижения на 2,6% в сентябре.
Но после повышения пошлин на импорт в США хрупкий рост может остановиться.
«Повышение пошлин на продукцию из Китая и Мексики в США может негативно сказаться на бизнесе ряда японских транснациональных корпораций, особенно тех, которые активно торгуют с Китаем и США», — считает Александр Потавин. При этом японские компании могут начать пересматривать свои цепочки поставок и искать альтернативные рынки для производства и сбыта товаров. Это может привести к увеличению инвестиций вместо Японии в другие страны, такие как Вьетнам или Индия.
«Экономика Японии стагнирует», — отметила Оксана Холоденко. Но пока наблюдается улучшение доходов корпораций и настроений бизнеса. Внешние факторы несут преимущественно негативный характер. «Торговые войны могут усилить инфляцию», — полагает она.
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