Валютный марафон. Куда катится японская иена

Сейчас японскую экономику вновь лихорадит: ВВП страны в первом квартале упал на 0,6%, а во втором квартале вырос на 0,8%. Последние статданные — за октябрь 2024 года показали ускорение роста промышленного производства Японии до 3% в месячном исчислении с 1,6% в предыдущем месяце. Это был второй месяц подряд роста промышленного производства и самый сильный рост с июля. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,6% в октябре после снижения на 2,6% в сентябре.