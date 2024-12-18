FT: Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor ведут предварительные переговоры о слиянии в связи с растущей конкуренцией с китайскими автопроизводителями и более низким, чем ожидалось, потребительским спросом на электромобили. Об этом сообщила газета Finacial Times (FT) со ссылкой на источники.
Согласно их данным, обе компании «изучают способ объединения, который поможет им лучше конкурировать». В случае слияния в мировом автопроме появится гигант с активами $52 млрд. Он станет третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen, что позволит привлечь инвестиции для того, чтобы конкурировать с Tesla и китайской BYD.
Этот ведущий производитель автомобилей КНР во втором квартале 2024 года обогнал по объему глобальных продаж Honda Motor и Nissan Motor и вышел на седьмое место в мире. Он увеличил объем своего сбыта на 40% по сравнению с показателем в тот же период год назад.
Как указывает FT, слияние скажется на Mitsubishi Motors, в которой Nissan имеет почти 27% долю, и, в свою очередь, может стать частью расширенной компании. Три бренда могли бы ежегодно производить почти 8 млн автомобилей.