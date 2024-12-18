FT: Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии

Согласно их данным, обе компании «изучают способ объединения, который поможет им лучше конкурировать». В случае слияния в мировом автопроме появится гигант с активами $52 млрд. Он станет третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen, что позволит привлечь инвестиции для того, чтобы конкурировать с Tesla и китайской BYD.