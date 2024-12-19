В РФ семьи получат детские пособия и выплаты досрочно перед Новым годом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Социальный фонд России до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января. Об этом сообщается на сайте фонда.
«В связи с приближающимися новогодними праздниками уже через неделю, 25 декабря, родители получат следующие выплаты за декабрь: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет», — говорится в сообщении.
Также семьи досрочно получат ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.
Отмечается, что зачисление средств 25 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение через банк. «Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25 числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе», — уточнили в Соцфонде.
Кроме того, до 25 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей (бабушке, дедушке, другому родственнику, опекуну), находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.
Некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местным законодательством, оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда.