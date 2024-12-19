В РФ семьи получат детские пособия и выплаты досрочно перед Новым годом

Кроме того, до 25 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей (бабушке, дедушке, другому родственнику, опекуну), находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.