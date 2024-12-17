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Юрист объяснил, как будет рассчитываться налог на доход при продаже недвижимости

Поправки к Налоговому кодексу, принятые в 2024 году, практически не затронули налогообложение доходов от продажи недвижимости. Однако чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно иметь в виду ключевые моменты, актуальные для сделок с недвижимостью в 2025 году. О том, какие шаги следует предпринять владельцам жилья, рассказала Татьяна Астахова, старший юрист компании «Алимирзоев и Трофимов».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Определите срок владения недвижимостью и основание для ее приобретения

Если вы самостоятельно приобрели недвижимость, то для освобождения от уплаты НДФЛ срок владения должен составлять не менее 5 лет. Если имущество было получено в дар или в наследство, минимальный срок владения для освобождения от налога сокращается до 3 лет.

«Важный момент: если вы имеете право на налоговую льготу по долгосрочному владению, то ваш статус налогового резидента или нерезидента значения не имеет — НДФЛ платить не нужно», — отметила юрист.

Также, если нежилая недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, льгота по долгосрочному владению не применяется. В этом случае НДФЛ придется заплатить вне зависимости от срока владения.

Определите ваш налоговый статус

Если срок владения недвижимостью составил менее 3 или 5 лет, потребуется уплатить НДФЛ.

«Здесь важно установить, были ли вы налоговым резидентом РФ в год получения дохода от продажи», — указывает эксперт.

Как определяется налоговое резидентство

Налоговым резидентом РФ признается лицо, которое находилось на территории России более 183 дней в течение календарного года, в котором был получен доход. Если меньше — вы налоговый нерезидент.

Налогообложение доходов для резидентов:

  • 13%, если совокупный доход за налоговый период не превышает 2,4 млн руб. (п. 1.1 ст. 224 НК РФ);
  • 15%, если доход превышает 2,4 млн руб.: 312 000 ₽ + 15% с суммы, превышающей этот порог (п. 1.1 ст. 224 НК РФ).

Резиденты также могут уменьшить доход либо на фактически понесенные расходы (например, стоимость покупки недвижимости), либо на имущественный вычет в размере 1 миллиона рублей.

Налогообложение доходов для нерезидентов

Нерезиденты обязаны уплатить НДФЛ по ставке 30% от всей суммы дохода (п. 3 ст. 224 НК РФ). При этом уменьшить налоговую базу на расходы или получить налоговый вычет невозможно.

«Таким образом, планируя продажу недвижимости в 2025 году, важно учитывать срок владения, способ приобретения имущества и свой налоговый статус. Эти факторы напрямую влияют на размер налога и возможность использования льгот», — заключила Астахова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».