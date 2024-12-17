Юрист объяснил, как будет рассчитываться налог на доход при продаже недвижимости

Определите срок владения недвижимостью и основание для ее приобретения
Если вы самостоятельно приобрели недвижимость, то для освобождения от уплаты НДФЛ срок владения должен составлять не менее 5 лет. Если имущество было получено в дар или в наследство, минимальный срок владения для освобождения от налога сокращается до 3 лет.
«Важный момент: если вы имеете право на налоговую льготу по долгосрочному владению, то ваш статус налогового резидента или нерезидента значения не имеет — НДФЛ платить не нужно», — отметила юрист.
Также, если нежилая недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, льгота по долгосрочному владению не применяется. В этом случае НДФЛ придется заплатить вне зависимости от срока владения.
Определите ваш налоговый статус
Если срок владения недвижимостью составил менее 3 или 5 лет, потребуется уплатить НДФЛ.
«Здесь важно установить, были ли вы налоговым резидентом РФ в год получения дохода от продажи», — указывает эксперт.
Как определяется налоговое резидентство
Налоговым резидентом РФ признается лицо, которое находилось на территории России более 183 дней в течение календарного года, в котором был получен доход. Если меньше — вы налоговый нерезидент.
Налогообложение доходов для резидентов:
- 13%, если совокупный доход за налоговый период не превышает 2,4 млн руб. (п. 1.1 ст. 224 НК РФ);
- 15%, если доход превышает 2,4 млн руб.: 312 000 ₽ + 15% с суммы, превышающей этот порог (п. 1.1 ст. 224 НК РФ).
Резиденты также могут уменьшить доход либо на фактически понесенные расходы (например, стоимость покупки недвижимости), либо на имущественный вычет в размере 1 миллиона рублей.
Налогообложение доходов для нерезидентов
Нерезиденты обязаны уплатить НДФЛ по ставке 30% от всей суммы дохода (п. 3 ст. 224 НК РФ). При этом уменьшить налоговую базу на расходы или получить налоговый вычет невозможно.
«Таким образом, планируя продажу недвижимости в 2025 году, важно учитывать срок владения, способ приобретения имущества и свой налоговый статус. Эти факторы напрямую влияют на размер налога и возможность использования льгот», — заключила Астахова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».