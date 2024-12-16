В МВД назвали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей

В начале декабря на Урале вынесли приговор банде мошенников, два года получавших маткапитал обманом. С апреля 2019 года по август 2021 года четверо жителей Нижнего Тагила подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал. После этого они заключали с женщинами фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, договоры займов на приобретение жилья. С этими документами мошенники обращались в отделения Пенсионного фонда России, после чего на счета организаций поступали деньги для погашения основного долга и процентов.