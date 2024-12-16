В МВД назвали сумму ущерба от преступлений в бюджетной сфере за 10 месяцев

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 11 тыс. преступлений в бюджетной сфере выявили в России за 10 месяцев текущего года, ущерб от них составил 112 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
«За 10 месяцев текущего года выявлено почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере, 78% из них совершены в крупном и особо крупном размере. Прирост уголовных дел данной категории по сравнению с прошлым годом составил чуть более 20%. С начала года ущерб от этих преступлений составил 112 млрд рублей», — сказал он.
Курносенко отметил, что благодаря работе сотрудников подразделений ЭБиПК удалось возместить более 117 млрд рублей путем наложения ареста, либо изъятия имущества расхитителей.
«По вопросам противодействия коррупции и защиты бюджета мы ориентированы на совместную работу с ФСБ, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и Счетной палатой. Особое внимание уделяется защите средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов», — подчеркнул Курносенко.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.