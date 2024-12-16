В МВД назвали сумму ущерба от преступлений в бюджетной сфере за 10 месяцев

«За 10 месяцев текущего года выявлено почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере, 78% из них совершены в крупном и особо крупном размере. Прирост уголовных дел данной категории по сравнению с прошлым годом составил чуть более 20%. С начала года ущерб от этих преступлений составил 112 млрд рублей», — сказал он.