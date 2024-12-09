Защита от инфляции и налога: эксперты назвали главную альтернативу вкладам

Налог растет
Не все вкладчики автоматически платят налог по депозитам, отметил заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин. Доход по процентам с вклада рассчитывается с учетом ключевой ставки Банка России по следующей формуле:
Максимальный размер ключевой ставки за отчетный год умножается на 1 млн руб.
В 2023 году максимальная ставка была 15%. В итоге за 2023 года вкладчик заплатит НДФЛ, если сумма его дохода процентов по всем счетам превысит 150 тыс. руб. Для 2024 года — максимальная ставка 21% и необлагаемый доход по вкладам в этом случае составит 210 тыс. руб.
Облигации федерального займа (ОФЗ) — после вкладов занимают второе место среди финансовых инструментов по доходности и надежности. Вложения в ОФЗ, как и вклады, гарантируются государством.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов и руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев сравнили привлекательность вкладов и ОФЗ, облигаций, акций с учетом налога.
По данным портала Финуслуги, средняя ставка по вкладам на год в топ-50 отечественных банков по состоянию на 18 ноября составляла 20,52% годовых.
То есть если положить под такую ставку 1 млн руб. на вклад, через год доход по процентам составит 205,2 тыс. руб. Это меньше пороговой суммы в 210 тыс. руб., при превышении процентами которой надо будет заплатить налог по итогам 2025 года. То есть 20,52% — это будет окончательная доходность.
«Сейчас по ОФЗ с погашением через год доступна доходность 22,2%. После вычета 13% НДФЛ из нее — где-то 19,3% составит окончательная доходность по ОФЗ», — рассказал Алексей Ковалев. По его оценке, примерно на 1% ожидаемую доходность можно увеличить за счет ориентации на высококачественные (с рейтингами на уровне ОФЗ) корпоративные облигации.
Таким образом, получается, что по соотношению надежности и доходности в данном случае вклад несколько выгоднее, чем ОФЗ. «Фондовый рынок, в принципе, может конкурировать по доходности с вкладами — учитывая, как низко он сейчас находится, рост на 20+% за год не выглядит чем-то невероятным. Однако риски здесь просто несравнимо выше», — предупредил Игорь Додонов.
Защита от инфляции
С ними согласна эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее оценке, в плане доходности намного привлекательнее сейчас корпоративные облигации — даже с учетом НДФЛ. Но риски здесь выше. Валюта и валютные вклады, с учетом текущего витка девальвации, обгоняют в этом году рублевые вклады по итоговой доходности.
«Но главное не эти сравнения, а прогноз о том, что будет дальше? Судя по всему, в ближайшие месяцы мы так и не увидим существенное замедление инфляции, есть риск ухода в сценарий стагфляции», — отметила она. Людмила Рокотянская назвала классы активов, которые смогут защитить деньги от инфляции и других рисков.
По ее мнению, очень дешев рынок акций. Однако не все акции достойны внимания. Легче всего текущие условия должны переживать компании, выигрывающие от ослабления рубля, при этом имеющие небольшой долг, а также те, кто может перекладывать издержки на конечного потребителя — естественные монополии, производители продуктов питания. С осторожностью следует относиться к банкам, полагает эксперт.
Она напомнила, что также есть ожидания по урегулированию российско-украинского конфликта в следующем году. Это может стать еще одним стимулом для роста акций.
«Сценарий стагфляции также допускает разбавление рублевых инструментов инвестициями в драгметаллы и валютные активы — например, замещающие и юаневые облигации», — рассказала Людмила Рокотянская.
Выбор среди вкладов
Согласно расчетам Минфина, общая сумма вкладов россиян на начало IV квартала 2024 года уже превышала 52 трлн рублей и может на фоне продолжающегося роста доходности депозитов дорасти до 55 трлн к концу года.
«В условиях высоких процентных ставок и нестабильности на фондовом рынке именно банковские вклады остаются наиболее привлекательным инструментом для сохранения и приумножения сбережений», — считает Вадим Шамин. Максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла 20,9% годовых при том, что ключевая ставка равна 21%, а на рынке уже представлены предложения с доходностью до 23−25%.
Высокие ставки по депозитам стимулируют граждан переводить свои средства из других более рискованных активов на банковские счета. «Неудивительно, что многие инвесторы переключились с биржи на консервативные, но практически безрисковые активы. Высокая фиксированная доходность позволяет не только защитить свои накопления от инфляции, но и увеличить их», — подчеркнул он.
Дополнительным преимуществом вкладов считается государственная гарантия страхования до 1,4 млн рублей, что делает их еще более надежным инструментом на фоне рисковых инструментов, подверженных волатильности котировок, рассказал Вадим Шамин.
По его мнению, для получения максимальной выгоды можно рассмотреть вклады на кратко- и среднесрочные сроки — до 12 месяцев, которые сейчас, как правило, предлагают наиболее интересные условия. Также стоит обратить внимание на возможность капитализации процентов, которая позволяет увеличивать доходность за счет начисления процентов на проценты. «В условиях роста ставок актуальными остаются вклады с опцией пополнения, которые дают возможность увеличивать объем сбережений на счете уже после оформления депозита», — добавил Вадим Шамин.
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