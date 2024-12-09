Защита от инфляции и налога: эксперты назвали главную альтернативу вкладам

«Но главное не эти сравнения, а прогноз о том, что будет дальше? Судя по всему, в ближайшие месяцы мы так и не увидим существенное замедление инфляции, есть риск ухода в сценарий стагфляции», — отметила она. Людмила Рокотянская назвала классы активов, которые смогут защитить деньги от инфляции и других рисков.