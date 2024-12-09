Налоговая доля: долги с физлиц и самозанятых взыщут без суда

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках к Налоговому кодексу и закону «Об исполнительном производстве». Согласно документу, ФНС сможет взыскивать налоговые долги с граждан в принудительном порядке без суда, выставив сумму недоимки в личном кабинете налогоплательщика и поручив банку списать деньги. По замыслу это ускорит процедуру, разгрузит мировые суды, которые по факту просто фиксируют долг, и позволит оперативнее наполнить бюджет налоговыми поступлениями. В плюсах и минусах инициативы «Известия» разбирались с экспертами.
Что такое задолженность ФНС и как ее списывают
Потребность в этих поправках возникла не на пустом месте. По данным судебного департамента при ВС РФ, в 2016—2023 годах мировые судьи каждый год выносили до 6 млн решений по делам о взыскании обязательных платежей или штрафов. При этом отменялось не более 5% решений. Согласно КоАП, для отмены судебного приказа должник должен был направить мировому судье немотивированные возражения.
До сих пор внесудебный механизм действовал только в отношении бизнеса и ИП, однако правительство сочло целесообразным расширить его на физлиц и самозанятых.
Как отмечается в пояснительной записке, без суда предлагается взыскивать долги по налогам, сборам и страховым взносам, которые физлицо исчисляет самостоятельно, например, при подаче деклараций о налоге на профессиональный доход.
В других случаях списывать долги до суда можно, только если гражданин не возражает и нет юридического спора. Речь идет о более сложных ситуациях, когда налоговая сама присылает уведомление или возник вопрос о предоставлении налогового вычета, а также в случае ситуации с налоговыми правонарушениями.
В пресс-службе ФНС подчеркивают, что права и гарантии, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве для социально незащищенных лиц, сохраняются.
Нововведение затронет всех, как плательщиков личных налогов: НДФЛ, транспортного, имущественного или земельного, разъяснил член экспертного совета при ФНС РФ по совершенствованию практики применения законодательства о несостоятельности (банкротстве), управляющий партнер ООО «Альянс партнерс групп» Александр Усов.
Данная мера начнет действовать с 1 ноября 2025 года, когда будут начисляться налоги за пользование имуществом в 2024-м.
Специалисты «МКПЦН-Консультант» объясняют, что механизм внесудебного взыскания налоговой задолженности будет работать следующим образом: налоговый орган направляет должнику уведомление и, если должник не возразит в течение 30 дней, сумма может быть списана с его счета. Взыскивать по новому порядку будут как саму сумму налога, так и штрафы или пени. При этом сумма недоимки должна быть менее 3000 рублей. В противном случае ФНС придется обращаться в суд.
С прошлого года в нашей стране работает единый счет, куда начисляются все имущественные налоги. В случае просрочки начисляются пени. Налог можно оспорить в течение 30 дней, если начисление произошло ошибочно или сумма задвоилась.
По словам Александра Усова, такое бывает, если при продаже имущества налогоплательщик не подает налоговую декларацию и лишается права на получение законно установленных вычетов. А налоговый орган всегда начисляет налоги исходя из той информации, которая у него есть.
Если налог не оплачен и возражения за 30 дней не поступили, ФНС обращается в суд. Если и после решения суда оплаты не последовало, подключаются приставы, а человек оказывается в реестре должников ФССП.
Эксперты обозначили возможные минусы новой инициативы. По словам члена Ассоциации юристов России Натальи Глебовой, одной из проблем может стать ситуация, когда человек узнает о своем долге только после возбуждения исполнительного производства. На практике это может произойти, если по каким-то причинам он не получил налоговое уведомление. Например, живет не в том районе, где прописан, или не имеет аккаунта на «Госуслугах».
Александр Усов добавил, что на деле могут возникать и прецеденты с ошибочным списанием, которое в процессе также надо будет обжаловать и уточнять.
Как оспорить налоговое начисление
Практика показывает, что после введения единого налогового счета (ЕНС) в судах оказалось много дел, в которых граждане оспаривают законность начислений, рассказывает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Екатерина Худова.
— К сожалению, приходится констатировать, что на все заявления о корректировке задолженности налоговые органы не реагируют, и приходится отбиваться от одних и тех же начислений в несколько кругов, — уточняет юрист.
В суды подаются административные иски по налогам, которые были уплачены либо срок давности по которым истек.
— Буквально на прошлой неделе был вопиющий случай: налоговый орган обратился в городской суд с двумя исками к должнику по одному налогу за один и тот же период, при этом налог был уплачен, — отметила Екатерина Худова.
По ее словам, если данная мера позволит во внесудебном порядке разрешать споры, то жизнь налогоплательщиков станет легче.
Однако юрист видит проблему в том, что бремя обращения в суд с новым порядком ляжет на граждан.
— Доказать налоговым органам, что налог уплачен либо что истекли сроки давности взыскания, как показывает практика, невозможно. А физлицам придется подавать иски к ФНС о признании налоговой задолженности безнадежной к взысканию, — настаивает Екатерина Худова.
По мнению замгендиректора «МКПЦН-Консультант» Татьяны Винокуровой, изменения в первую очередь затронут нерадивых и забывчивых налогоплательщиков.
Плюсы и минусы новой налоговой инициативы
По мнению декана факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадима Засько, предложенная правительством РФ конструкция внесудебного урегулирования налоговой задолженности в полной мере отражает баланс интересов граждан и бюджета. Такой вывод можно сделать, поскольку в бесспорном порядке предлагают взыскивать только не оспоренные гражданами начисления, например имущественный налог или НДФЛ.
Однако эксперт признает, что для налогоплательщиков у инициативы есть как плюсы, так и определенные минусы.
Среди плюсов — возможность не наращивать долг и пени. То есть купируется проблема одномоментного взыскания задолженности за несколько лет.
Среди минусов, по мнению Вадима Засько, тот факт, что несвоевременная оплата может быть связана не только с банальной забывчивостью, но и с временными финансовыми сложностями.
Завкафедрой государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Татьяна Сацкевич предполагает, что внесудебное взыскание задолженности может привести к произвольному толкованию действующих нормативных правовых актов и нарушению основополагающих принципов, установленных в ст. 3 Налогового кодекса. Не исключает она и произвол со стороны налоговых органов.