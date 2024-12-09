Налоговая доля: долги с физлиц и самозанятых взыщут без суда

Специалисты «МКПЦН-Консультант» объясняют, что механизм внесудебного взыскания налоговой задолженности будет работать следующим образом: налоговый орган направляет должнику уведомление и, если должник не возразит в течение 30 дней, сумма может быть списана с его счета. Взыскивать по новому порядку будут как саму сумму налога, так и штрафы или пени. При этом сумма недоимки должна быть менее 3000 рублей. В противном случае ФНС придется обращаться в суд.