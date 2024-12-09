Кабмин подготовил поправки о досудебной заморозке похищенных средств

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности сегодня рассмотрит пакет законопроектов, который позволит правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении ТАСС.
Меру предлагается ввести с 1 сентября 2025 года. Речь идет о средствах, которые выглядят как похищенные у граждан, или о счетах, которые могли быть использованы для преступления. Приостанавливать операции с такими средствами смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, «не терпящих отлагательства». За 10 дней блокировки правоохранители должны «направить в суд ходатайство о наложении ареста на рассматриваемое имущество».
«Инициативой не предлагается безосновательно блокировать все счета гражданина: следователь или дознаватель сможет принимать решение о приостановлении операций в пределах суммы денежных средств, полученных в результате совершения преступления», — уточняется в материалах. Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России, законы «О связи», «О банках и банковской деятельности». Они подготовлены МВД, Минцифры и Минфином соответственно.
Правительство РФ считает важным такое решение c учетом роста киберпреступности. За последние шесть лет количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось в четыре раза — с 174,7 тыс. в 2018 году до 677 тыс. в 2023-м.
В этой ситуации дополнительным риском является роста объема вкладов. По данным Центробанка, объем средств на банковских счетах россиян в ноябре достиг 59,3 трлн рублей. Сейчас 80% денежных хищений в РФ совершается дистанционно, причем суммы с каждым годом растут. Если в 2022 году был украден 91 млрд рублей, то в 2023 году — 156 млрд рублей. А за 10 месяцев сумма составила более 158 млрд рублей.
«Предлагаемое решение позволит своевременно заблокировать на счетах мошенников похищенные у граждан денежные средства», — считают в правительстве России.
Услуги связи
Решение распространяется не только на банковские счета, но и на авансовые платежи за услуги связи. Если деньги переведены мошеннику на счет мобильного телефона, тот не сможет вывести их с помощью операции возврата.
«При этом предлагается закрепить на законодательном уровне норму о возврате неиспользованного остатка денежных средств, внесенных абонентом в качестве аванса, после расторжения договора, что позволит индивидуально подходить к возврату средств, учитывая интересы абонента в каждом конкретном случае», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, вносящему корректировки в закон о связи.
Кроме того, в подобных ситуациях операторы и банки должны будут предоставлять правоохранителям необходимую информацию не дольше трех дней (или в срок, указанный в запросе). Банки будут обязаны давать справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.
Баланс интересов
Заведующий кафедрой экономической безопасности и управления рисками в Финансовом университете при правительстве РФ Игорь Лебедев считает, что принятие этих поправок укрепит «систему защиты граждан, бизнеса и государства от цифровых преступлений», позволит оперативно действовать в ситуации, когда мошенники «могут в кратчайшие сроки вывести средства за границу или спрятать их в сложных финансовых схемах».
«Введение 10-дневного срока заморозки операций выглядит сбалансированным решением, сочетающим в себе потребности правоохранительных органов и защиту интересов добросовестных граждан. Данный период дает следствию возможность собрать доказательства, установить факты причастности к преступлению и обратиться в суд за санкцией на дальнейший арест средств. Если ситуация требует еще более оперативных мер, в законопроекте можно предусмотреть возможность сокращения срока до пяти дней, например в случаях угрозы национальной безопасности, подозрения в финансировании террористических организаций или попыток мгновенно вывести деньги в офшорные зоны», — полагает эксперт.
Он отметил норму, согласно которой замораживаются лишь подозрительные средства. По оценке Лебедева, это снижает риск ущерба добросовестным гражданам и компаниям: человек сохраняет доступ к остальным счетам и может пользоваться необходимыми услугами.
«Для бизнеса введение подобного инструмента также может стать спасительным. Кибермошенники все чаще атакуют компании, используя подделанные документы, взломанные счета и сложные схемы перехвата платежей. Возможность быстрого реагирования со стороны правоохранительных органов — временной заморозки подозрительных счетов — поможет предотвратить дальнейший отток средств, сохранить активы и репутацию предприятия. В условиях высокой скорости финансовых транзакций и глобализации финансовых потоков эта мера приобретает особую актуальность», — указал доцент.
Лебедев добавил, что контроль со стороны прокуроров и предусмотренные законом процедуры направлены на предотвращение злоупотреблений. По его оценке, «четкая регламентация и возможность последующего судебного контроля исключают использование временной блокировки как инструмента давления или манипуляций». В случае нарушения прав гражданина или бизнеса их защита будет обеспечена установленными законом механизмами.
«10-дневный срок заморозки создает пространство для более глубокого анализа финансовой активности подозреваемого. Он позволяет выявить возможных сообщников, отследить маршруты движения средств и предотвратить выведение финансовых ресурсов из-под юрисдикции российского правосудия. Если же после проверки окажется, что средства не связаны с преступной деятельностью, блокировка будет незамедлительно снята», — описал логику нововведений эксперт.
Опыт России и мира
Лебедев обратил внимание, что предлагаемые поправки согласуются с международной практикой борьбы с киберпреступностью. Опыт показывает, продолжил он, что немедленная блокировка средств часто становится ключевым фактором в возвращении похищенных денег жертвам и установлении личности преступников.
Доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов отметил, что практика блокирования счетов и операций банками не является новой и для России. Ранее такие нормы были применены для противодействия терроризму и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
«Операции мошенников и кража средств граждан сегодня вышли на новый технический уровень, и вопрос скорости принятия решений относительно заморозки подозрительной финансовой операции становится актуальным как никогда. Предоставление подобного права следователям и дознавателям позволит значительно сократить сроки принятия решений, что позволит сохранить значительный объем средств граждан», — резюмировал Грибов.
С этим солидарна и эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения РАНХиГС Нина Гукасова. Она обратила внимание, что по мере развития цифровой среды все «изобретательнее и профессиональнее становятся мошенники, использующие любые методы, включая социальную инженерию, для своих преступных действий».
«Киберпреступники активно используют счета граждан для хищения средств и мошеннических переводов. В некоторых случаях граждане не знают о происходящих манипуляциях с их счетами, но есть и “дропы” — те, кто намеренно отдают свои счета мошенникам с целью быстрого и легкого заработка», — описала ситуацию Гукасова.
Таким образом, считают эксперты, предложенные поправки — необходимый и современный инструмент противодействия киберпреступности. «Они создают условия для оперативного и законного реагирования на мошеннические схемы, защищают интересы добропорядочных граждан и предприятий, а также укрепляют доверие к российским финансовым институтам и государственным органам в эпоху цифровых технологий», — подытожил Лебедев.