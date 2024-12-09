Кабмин подготовил поправки о досудебной заморозке похищенных средств

Меру предлагается ввести с 1 сентября 2025 года. Речь идет о средствах, которые выглядят как похищенные у граждан, или о счетах, которые могли быть использованы для преступления. Приостанавливать операции с такими средствами смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, «не терпящих отлагательства». За 10 дней блокировки правоохранители должны «направить в суд ходатайство о наложении ареста на рассматриваемое имущество».