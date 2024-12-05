А что Газпром?

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции Газпрома в среду показали отстающую динамику. Минфина сообщил, что не ожидает дивидендов от Газпрома в 2025 году. Газовый концерн недавно раскрыл результаты за III квартал 2024 года, из которых следует, что показатель «Чистый долг»/EBITDA на конец квартала составил 2,47х. Пороговым значением для возможной выплаты является уровень 2,5х. Нельзя исключать, что в IV квартале года показатель снова снизится, если не появится единоразового списания, как было в прошлом году, что неожиданно в разы занизило EBITDA. При этом девальвация рубля, с одной стороны, положительно влияет на рост выручки в рублях. С другой стороны, негативно влияет на долговую нагрузку, так как часть долга у Газпрома в валюте. Между тем свободный денежный поток у компании впервые с 2021 года вышел в положительную зону.