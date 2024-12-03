Застройщик объяснил, почему рассрочка не сможет полностью заменить ипотеку

«Многие девелоперы прибегают к рассрочке, однако мы не стремимся к ее использованию. По нашим наблюдениям, рассрочки могут приводить к дефолтам», — пояснил он, отметив, что просрочки, которые допускают дольщики, могут грозить застройщикам значительным объемом «нездорового долга».
В качестве примера эксперт привел запуск программы рассрочки в одном из проектов компании в 2022 году. Выяснилось, что по 40 из 60 договоров, заключенных с дольщиками, возникли проблемы с внесением платежей. Меркулов также уточнил, что ипотечная квартира находится в залоге у банка, а жилье, купленное в рассрочку, ничем не обеспечено.
Застройщик также отметил, что Level Group в 2024 году была вынуждена остановить продажи нескольких уже почти готовых к продаже проектов, включающих студии и апартаменты. Это связано с новой градостроительной политикой московских властей.
«Примерно 250 тысяч квадратных метров жилья (квартир менее 28 квадратных метров и апартаментов) мы в продажу не вывели в связи с этими корректировками. Среди них — примерно 20−40 тысяч квадратных метров студий. У нас доля таких квартир в квартирографии была на уровне 15−17%», — сказал Меркулов.
Несмотря на имеющиеся сложности, девелопер рассчитывает достичь двукратного роста к концу 2026 года, даже при сжатии рынка. «Наша стратегия всегда делается на три-пять лет вперед, и каждый год мы ее обновляем. В этом году обновляли, приняли решение не менять свои цели — в них заложен двукратный рост компании к концу 2026 года», — объяснил Меркулов.
Эксперт уточнил, в ближайшие три-четыре года компания планирует увеличивать эффективность и прибыльность бизнеса, а лишь затем — наращивать его объемы и масштабы.
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