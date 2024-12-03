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Застройщик объяснил, почему рассрочка не сможет полностью заменить ипотеку

Директор по девелопменту Level Group Александр Меркулов рассказал РИА Недвижимость, что рассрочку нельзя рассматривать как полноценную замену ипотеке, поскольку этот платежный инструмент является рисковым для застройщика,.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Многие девелоперы прибегают к рассрочке, однако мы не стремимся к ее использованию. По нашим наблюдениям, рассрочки могут приводить к дефолтам», — пояснил он, отметив, что просрочки, которые допускают дольщики, могут грозить застройщикам значительным объемом «нездорового долга».

В качестве примера эксперт привел запуск программы рассрочки в одном из проектов компании в 2022 году. Выяснилось, что по 40 из 60 договоров, заключенных с дольщиками, возникли проблемы с внесением платежей. Меркулов также уточнил, что ипотечная квартира находится в залоге у банка, а жилье, купленное в рассрочку, ничем не обеспечено.

Застройщик также отметил, что Level Group в 2024 году была вынуждена остановить продажи нескольких уже почти готовых к продаже проектов, включающих студии и апартаменты. Это связано с новой градостроительной политикой московских властей.

«Примерно 250 тысяч квадратных метров жилья (квартир менее 28 квадратных метров и апартаментов) мы в продажу не вывели в связи с этими корректировками. Среди них — примерно 20−40 тысяч квадратных метров студий. У нас доля таких квартир в квартирографии была на уровне 15−17%», — сказал Меркулов.

Несмотря на имеющиеся сложности, девелопер рассчитывает достичь двукратного роста к концу 2026 года, даже при сжатии рынка. «Наша стратегия всегда делается на три-пять лет вперед, и каждый год мы ее обновляем. В этом году обновляли, приняли решение не менять свои цели — в них заложен двукратный рост компании к концу 2026 года», — объяснил Меркулов.

Эксперт уточнил, в ближайшие три-четыре года компания планирует увеличивать эффективность и прибыльность бизнеса, а лишь затем — наращивать его объемы и масштабы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».