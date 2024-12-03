Застройщик объяснил, почему рассрочка не сможет полностью заменить ипотеку

Несмотря на имеющиеся сложности, девелопер рассчитывает достичь двукратного роста к концу 2026 года, даже при сжатии рынка. «Наша стратегия всегда делается на три-пять лет вперед, и каждый год мы ее обновляем. В этом году обновляли, приняли решение не менять свои цели — в них заложен двукратный рост компании к концу 2026 года», — объяснил Меркулов.