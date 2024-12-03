WSJ: Китай извлек уроки из западных санкций в отношении России

В считанные месяцы после начала боевых действий на Украине в Китае была создана межведомственная группа, которая до сих пор изучает влияние санкций, введенных против России, и регулярно готовит отчеты для руководства страны. Созданная межведомственная группа подотчетна Хэ Лифэну, вице-премьеру Китая, курирующему экономические и финансовые вопросы. Он имеет прямой выход на Си и отвечает за ограждение экономики Китая от западных санкций, говорится в статье WSJ.