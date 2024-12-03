WSJ: Китай извлек уроки из западных санкций в отношении России

В считанные месяцы после начала боевых действий на Украине в Китае была создана межведомственная группа, которая до сих пор изучает влияние санкций, введенных против России, и регулярно готовит отчеты для руководства страны. Созданная межведомственная группа подотчетна Хэ Лифэну, вице-премьеру Китая, курирующему экономические и финансовые вопросы. Он имеет прямой выход на Си и отвечает за ограждение экономики Китая от западных санкций, говорится в статье WSJ.
Эти решения будут востребованы, если конфликт из-за Тайваня побудит США и их союзников ввести аналогичные санкции против Китая.
Как утверждают осведомленные источники, с этой целью китайские чиновники регулярно посещают Москву для встреч с представителями Центрального банка России, Министерства финансов и других ведомств, участвующих в противодействии санкциям.
Эта тенденция, скорее всего, только усилится во время второго президентского срока Дональда Трампа, поскольку он планирует резко активизировать использование пошлин в качестве инструмента переговоров и принуждения.
Для китайцев Россия — это действительно песочница, в которой демонстрируют, как работают санкции и как ими управлять. Они знают, что если возникнет непредвиденная ситуация с Тайванем, против них будет применен аналогичный набор инструментов.
Созданная исследовательская группа не означает, что Китай готовится к вторжению. Скорее, Пекин готовится к «экстремальному сценарию» вооруженного конфликта и его экономическим последствиям, считают источники.
Особую обеспокоенность у Китая вызывают его валютные резервы, являющиеся крупнейшими в мире и превышающие 3,3 трлн долларов. Действия США и их союзников по заморозке российских активов после начала военного конфликта на Украине побудили Пекин оперативно искать способы диверсификации своих резервов и отказаться от долларовых активов, например от казначейских облигаций США.
Си Цзиньпин осенью 2023 года нанес редкий визит в Государственное управление валютного контроля КНР, где, по словам источников, поднял вопрос о том, как защитить национальные резервы. Это доказывает повышенное внимание на высшем уровне к санкционным рискам, связанным с золотовалютными резервами.
Но Пекин «заинтересован практически во всем — от способов обхода санкций до всевозможных положительных эффектов, таких как стимулы для развития внутреннего производства», говорит собеседник WSJ.
Российско-китайские отношения расцвели после начала боевых действий на Украине. В 2023 году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 млрд долларов, чему способствовали продажи российской нефти. Но эти отношения оказались однобокими: на долю Китая приходится около трети общего объема торговли России, а на долюРоссии — лишь небольшая часть экспорта Китая. Большая часть российского экспорта состоит из нефти и природного газа, которые Китай может получить в других местах.
Хотя США уже ввели санкции против Китая, включая экспортные ограничения на передовые полупроводники и меры против телекоммуникационного гиганта Huawei, кризис из-за Тайваня может спровоцировать экономическую войну совсем другого масштаба.
Россия отреагировала на западные санкции перенаправлением товарных потоков, введением масштабных бюджетных стимулов и обходом экспортного контроля через соседние страны. Эти меры стабилизировали национальную экономику и позволили Москве продолжить боевые действия на Украине, несмотря на то, что санкции препятствуют долгосрочным перспективам роста страны.
По словам аналитиков, одним из главных уроков, извлеченных Китаем из опыта России, стала важность подготовки. До начала конфликта Россия стремилась диверсифицировать свои валютные резервы, дедолларизировать экономику и наладить внутреннюю финансовую систему. Несмотря на неоднозначные результаты, эти шаги помогли ей защитить экономику и выиграть время для адаптации.
Еще один урок для Китая — значимость и ограничения коалиций. США, Великобритания, Европейский союз и другие союзники работали сообща, чтобы исключить крупные российские банки из международной межбанковской платежной системы SWIFT и установить ограничение цен на нефть. Москва на это ответила укреплением связей с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
В то же время разногласия в западной коалиции, особенно по поводу нефтяных санкций из-за опасений инфляции, затруднили их ответ.
По оценкам Atlantic Council и Rhodium Group, под угрозой окажутся финансовые и торговые потоки на сумму по меньшей мере 3 трлн долларов, что примерно эквивалентно годовому ВВП Франции.
Один из уроков санкций заключается в том, что, как только вы начинаете вводить их в отношении крупной экономики, вы неизбежно столкнетесь с экономическими и политическими последствиями у себя дома.
Кроме того, Китай, будучи крупным производителем, узнал из опыта России о потенциальных опасностях, связанных с подключением к глобальным цепочкам поставок.
В течение многих лет Россия пыталась сделать свою экономику самодостаточной. Когда санкции вступили в силу, Москва оказалась в глубокой зависимости от западных комплектующих, которые больше не смогла получать. Это привело к дефициту и временной остановке целых отраслей, таких как автомобилестроение. Когда позже они перезагрузились, российские автопроизводители изначально производили автомобили без подушек безопасности и других систем безопасности, потому что у них не было требуемых запчастей и комплектующих.
Санкции могут быть разрушительными для любого производственного сектора, который вовлечен в глобальные цепочки поставок. Это делает Китай крайне уязвимым.
Однако то, как Россия обходит такие ограничения, стало еще одним уроком для Пекина. Хотя гораздо более крупная экономика Китая потребует гораздо больших усилий для предотвращения таких последствий.
*Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии признан Минюстом РФ иноагентом и внесен в список нежелательных организаций