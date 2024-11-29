КНР «активно увеличивает долю расчетов в местных валютах со своими торговыми партнерами, что не только снижает чрезмерную зависимость от доллара США, но и облегчает торговлю», указывает издание. Кроме того, «Китай изучает и развивает новые пути валютного сотрудничества, подписывая соглашения о валютных свопах с другими странами и создавая региональные механизмы финансовой стабильности», отмечает газета.
Она констатирует, что сейчас давление на КНР со стороны США и других западных государств усиливается, причем не только в торговле, но и в денежно-кредитной политике и других областях. «В этом контексте Китай не может позволить себе игнорировать внешние факторы влияния и должен принять необходимые меры, чтобы смягчить их последствия», — подчеркивается в комментарии.
В валютной политике КНР последовательно придерживается рыночного подхода, направленного на поддержание курса юаня на разумном уровне, говорится в материале. Эта политика призвана поддерживать долгосрочное здоровое развитие национальной экономики, указывает издание.
С начала октября, когда $1 стоил 7,03 юаня, китайская валюта подешевела на 2,8%, до 7,23 юаня. Снижение курса в основном вызвано укреплением индекса, который отражает стоимость доллара по отношению к корзине других валют. В начале октября этот показатель составлял 100,5, а к концу ноября вырос до 105,9.
Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, их доля составляет 95%.