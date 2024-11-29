Global Times: КНР развивает сотрудничество с другими странами в сфере валюты

Она констатирует, что сейчас давление на КНР со стороны США и других западных государств усиливается, причем не только в торговле, но и в денежно-кредитной политике и других областях. «В этом контексте Китай не может позволить себе игнорировать внешние факторы влияния и должен принять необходимые меры, чтобы смягчить их последствия», — подчеркивается в комментарии.