В Британии предложили «завладеть» резервами Банка России

Как говорится в статье, США сейчас предоставляют примерно половину из 105 млрд долларов военной помощи Украине. Европа вряд ли сможет компенсировать этот дефицит.
После этого Россия, по мнению Браудера, оккупирует огромные площади украинской территории и местные жители вынуждены будут бежать, что приведет к гуманитарному кризису беспрецедентных масштабов. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, к концу года Украину могут покинуть до 8,3 млн беженцев и до 12 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи. По другим оценкам, до 15 млн человек могут оказаться перемещенными и нуждаться в гуманитарной помощи в результате конфликта.
Этот потенциальный приток до 15 млн украинских беженцев, рассредоточенных по всей Европе, создаст гуманитарную катастрофу для ЕС и Великобритании. Масштаб этого кризиса становится понятным, если учесть, что все население Украины до начала конфликта составляло около 44 млн человек. Такое массовое перемещение создаст нагрузку на ресурсы, жилье и общественные услуги в принимающих странах, потенциально дестабилизируя экономику и общество, уже борющиеся с последствиями пандемии COVID-19 и текущими экономическими проблемами.
Однако этот мрачный сценарий не является неизбежным, считает Браудер.
Хотя в течение последних двух лет это предложение пользовалось поддержкой, возникло некоторое сопротивление из-за опасений дестабилизации международных финансовых рынков. В качестве компромисса в ЕС был реализован подход, предусматривающий конфискацию только части, а не всей суммы российских резервов. Страны «Большой семерки» разрабатывают план — который все еще находится в процессе обсуждения и реализации — по использованию прибыли от заблокированных активов для финансирования кредитной линии для Киева в размере 50 млрд долларов.
Если США прекратят финансировать Украину, полная конфискация резервов российского Центробанка станет неизбежной. Необходимость конфискации российских государственных активов в пользу Украины больше не является теоретическим обсуждением. По мнению Браудера, это стало вопросом выживания для Украины и сохранения демократической и мирной Европы.
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