В Британии предложили «завладеть» резервами Банка России

После этого Россия, по мнению Браудера, оккупирует огромные площади украинской территории и местные жители вынуждены будут бежать, что приведет к гуманитарному кризису беспрецедентных масштабов. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, к концу года Украину могут покинуть до 8,3 млн беженцев и до 12 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи. По другим оценкам, до 15 млн человек могут оказаться перемещенными и нуждаться в гуманитарной помощи в результате конфликта.