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В Британии предложили «завладеть» резервами Банка России

Если Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, последствия и для Украины, и для Европы могут быть плачевными. Чтобы избежать их, необходимо конфисковать резервы Банка России, призывает Билл Браудер в статье для The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как говорится в статье, США сейчас предоставляют примерно половину из 105 млрд долларов военной помощи Украине. Европа вряд ли сможет компенсировать этот дефицит.

Поскольку Великобритания и некоторые страны ЕС находятся в состоянии бюджетного кризиса, цифры такого масштаба совершенно нереалистичны. Поэтому, если половина помощи будет исчерпана, способность Украины защищать себя ухудшится, что вынудит ее капитулировать.

После этого Россия, по мнению Браудера, оккупирует огромные площади украинской территории и местные жители вынуждены будут бежать, что приведет к гуманитарному кризису беспрецедентных масштабов. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, к концу года Украину могут покинуть до 8,3 млн беженцев и до 12 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи. По другим оценкам, до 15 млн человек могут оказаться перемещенными и нуждаться в гуманитарной помощи в результате конфликта.

Этот потенциальный приток до 15 млн украинских беженцев, рассредоточенных по всей Европе, создаст гуманитарную катастрофу для ЕС и Великобритании. Масштаб этого кризиса становится понятным, если учесть, что все население Украины до начала конфликта составляло около 44 млн человек. Такое массовое перемещение создаст нагрузку на ресурсы, жилье и общественные услуги в принимающих странах, потенциально дестабилизируя экономику и общество, уже борющиеся с последствиями пандемии COVID-19 и текущими экономическими проблемами.

Однако этот мрачный сценарий не является неизбежным, считает Браудер.

Спустя неделю после начала боевых действий на Украине западные страны заморозили резервы Банка России на сумму около 300 млрд долларов. Эти замороженные средства находятся в Европе, Великобритании, США, Японии и Австралии и могут быть конфискованы и использованы для обороны Украины.

Хотя в течение последних двух лет это предложение пользовалось поддержкой, возникло некоторое сопротивление из-за опасений дестабилизации международных финансовых рынков. В качестве компромисса в ЕС был реализован подход, предусматривающий конфискацию только части, а не всей суммы российских резервов. Страны «Большой семерки» разрабатывают план — который все еще находится в процессе обсуждения и реализации — по использованию прибыли от заблокированных активов для финансирования кредитной линии для Киева в размере 50 млрд долларов.

Хотя кредит «Большой семерки» обеспечивает временный финансовый буфер, он не покрывает финансовые и военные потребности Украины. Эти средства, предположительно, помогут поддержать Украину только до 2025 года.

Если США прекратят финансировать Украину, полная конфискация резервов российского Центробанка станет неизбежной. Необходимость конфискации российских государственных активов в пользу Украины больше не является теоретическим обсуждением. По мнению Браудера, это стало вопросом выживания для Украины и сохранения демократической и мирной Европы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».