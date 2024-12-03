Эксперт перечислил, что нельзя делать по закону во время больничного

Внешний интересант мотивирован прилагать силы и ресурсы на сбор доказательств о фиктивности листка нетрудоспособности. Если удается доказать симулирование и нарушение режима лечения (например, выезд за границу), санкцией будет не только отмена выплат по больничному листу, но и уголовно-правовые последствия для врача и пациента, предупредил Меркулов.