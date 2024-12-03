Эксперт перечислил, что нельзя делать по закону во время больничного

По словам Михаила Меркулова, директора практики организационного развития КСК ГРУПП, в вопросе о больничных листках сотрудников всегда существует «формальная и реальная сторона с тремя сценариями их использования».
Ситуация 1. Реальное заболевание
Если открытие больничного действительно связано с заболеванием, то сотрудник юридически «превращается» из работника в пациента. Меняется его правовая «подчиненность» от работодателя к лечащему врачу.
С момента открытия листка нетрудоспособности гражданин законно освобождается от исполнения трудовых функций с сохранением части заработной платы.
«В период больничного только лечащий врач определяет распорядок дня, режим питания, передвижения, нахождение в стационаре или на амбулаторном лечении. Как следствие, врач наделен и правом наказывать», — поясняет Меркулов.
По его словам, листок нетрудоспособности содержит специальный раздел «Отметка о нарушении режима», позволяющий доктору присвоить код нарушений пациента.
А наличие зафиксированного нарушения режима лечения влечет за собой снижение выплат бухгалтерией работодателя после завершения периода заболевания. Но вот уволить работника за нарушение режима лечения нельзя.
Список нарушений режима лечения официально утвержден Минздравом. Он включает в себя:
1) несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из стационара, выезд на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача (код 23);
2) несвоевременная явка на прием к врачу (код 24);
3) выход на работу без выписки (код 25);
4) отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы (код 26);
5) несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы (код 27);
6) другие нарушения (код 28).
«При сдельной оплате труда — листок нетрудоспособности бессмысленен, т.к. взаимоотношения работника и работодателя основаны на формуле: “работай пока не умрешь или отдыхай, пока не захочешь работать”», — отмечает Михаил Меркулов.
Ситуация 2. Симуляция заболевания
Случаются ситуации, когда работнику требуется без уважительных причин отказаться от выполнения трудовых функций. Например, на период ревизии, неудобной командировки, желания продлить каникулы, съездить на рыбалку или отдохнуть после нее.
Простой способ законно не исполнять трудовые функции — взять неоплачиваемый отпуск. Однако, это не всегда возможно — требуется согласие работодателя и это приводит к потерям в деньгах. В этом случае на помощь приходит больничный.
«Многообразие заболеваний, протекающих без внешних симптомов, позволяют симулировать их легкую форму в общении с врачом и получить несколько законных дней больничного», — говорит эксперт. При амбулаторном «лечении» работник не находится под визуальным контролем врача и может безнаказанно нарушать «постельный режим».
Ситуация 3. Злоупотребление больничным
Нетрудоспособность работника является правовым основанием для приостановки увольнения, судебного процесса, аттестационных и экзаменационных процедур, прикрытием для систематических прогулов.
Симулирование работником заболеваний в таких ситуациях имеет целью не получить дополнительные «дни отдыха», а затруднить или ограничить другие процессы и процедуры.
Внешний интересант мотивирован прилагать силы и ресурсы на сбор доказательств о фиктивности листка нетрудоспособности. Если удается доказать симулирование и нарушение режима лечения (например, выезд за границу), санкцией будет не только отмена выплат по больничному листу, но и уголовно-правовые последствия для врача и пациента, предупредил Меркулов.
Работать нельзя, но хочется
Работник может работать во время больничного, но только по собственному желанию и с согласования работодателя, рассказывает Валерия Аршинова, адвокат, старший партнер ЮК «Альтависта».
При этом есть определенные риски. Так, основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности являются (ч. 1 ст. 8 Закона N 255-ФЗ):
1. нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом;
2. неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;
3. заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.
В любом случае при выходе во время больничного на работу зарплата выплачена быть не может в силу компенсации утраченного заработка путем пособия. Двойной заработок не допускается.
Эксперт напомнила что на основании электронного листка нетрудоспособности, подтверждающего основания невыхода на работу работнику выплачивается работодателем пособие за первые три дня временной нетрудоспособности. За четвертый и последующие дни пособие назначает и выплачивает территориальный орган СФР.
В то же время за отказ работника выйти на работу в данный период уволить или привлечь к дисциплинарной ответственности работника нельзя.
Улететь на моря
«Взять» больничный и улететь фактически в отпуск заграницу будет нарушением, несмотря на отсутствие в законе такого запрета.
«Период нетрудоспособности предполагает лечение и компенсацию утраченного заработка, и если работодатель узнает о данном факте отъезда и получения работником “поддельного” больничного, то работник может быть уволен за прогул», — объясняет Валерия Аршинова.
Работодатель вправе сделать запрос в медучреждение для подтверждения факта болезни работника и наличии врача, медицинской лицензии в медучреждении, выдавшем листок нетрудоспособности. СФР в свою очередь могут потребовать через суд выплаченное такому работнику пособие.
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