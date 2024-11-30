SCMP узнал о проблемах китайских компаний из-за курса рубля

Покупательная способность россиян выше, чем на других развивающихся рынках, признал один из китайских бизнесменов Джордан Си и добавил: однако сейчас курс рубля так сильно снизился, а уровень возвратов товаров и расходов на логистику столь высоки, что «многим китайским продавцам приходится отказаться от возврата своих товаров в Китай, и мы теряем много денег».