SCMP узнал о проблемах китайских компаний из-за курса рубля

Многие китайские экспортеры приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции в связи с резким падением курса рубля и опасением девальвации, пишет South China Morning Post со ссылкой на собеседников в отрасли.
«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — рассказал Энди Го, основавший бизнес-платформу Waimaojia на WeChat, которая привлекла многих экспортеров, ориентирующихся на российский рынок. Он объяснил, что с одной стороны, нынешний курс рубля повышает цены для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, сокращая объем заказов, а с другой, колебания обменного курса «разъедают» прибыль китайских продавцов.
Проблему усложняет влияние международных санкций на платежные системы основных российских платформ электронной коммерции, продолжил Го. Он пояснил, что экспортеры пользуются услугами сторонних компаний, проводящих платежи, а их комиссия превышает 1% — это «значительно выше комиссий в несколько тысячных, взимаемых международными платформами».
Сейчас на Ozon, Wildberries, «Яндекс. Маркет» и других маркетплейсах работают около 150 тыс. китайских трансграничных компаний, их число быстро растет, рассказал специалист по цепочкам поставок одежды Пэн Бяо. С его слов, желающих отказаться от российского рынка мало, но нынешние риски «вынуждают колебаться». «Это настоящая дилемма», — считает предприниматель.
Покупательная способность россиян выше, чем на других развивающихся рынках, признал один из китайских бизнесменов Джордан Си и добавил: однако сейчас курс рубля так сильно снизился, а уровень возвратов товаров и расходов на логистику столь высоки, что «многим китайским продавцам приходится отказаться от возврата своих товаров в Китай, и мы теряем много денег».
SCMP пишет, что некоторые российские платформы начинают рекламировать в Китае свои услуги, чтобы привлечь местный бизнес.
Курс рубля резко снизился по отношению к доллару во второй половине ноября. За последнюю неделю ослабление рубля ускорилось юань на Мосбирже подорожал на 5%, до ₽14,78, на пике его курс поднимался до ₽15,1575. Курс доллара на международном рынке Форекс впервые с марта 2022 года подскакивал выше ₽114. 29 ноября Центробанк установил курс 107,7 ₽ за доллар.
Он спрогнозировал, что к «фундаментальным значениям» курс вернется после прекращения нервозности на рынке.
«Это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — сказал президент Владимир Путин и заверил в контроле над ситуации и отсутствии повода для паники.
США ввели 21 ноября санкции против более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц. Под ограничения попал в том числе Газпромбанк, через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами.
«Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — оценивается ситуация в обзоре Центробанка. Руководство регулятора не увидело необходимости в срочной корректировке ключевой ставки в связи с колебанием курса.
Снижение курса на 10% производит 0,5−0,6 процентных пунктов инфляции, говорила прошлой осенью глава ЦБ Эльвира Набиуллина.