Решетников объяснил колебания курса рубля и назвал сроки его укрепления

«В октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года или $11,8 млрд за счет хороших показателей экспорта (по данным Банка России), а за 10 месяцев — на 14% выше, чем в прошлом году. Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчеты по внешнеторговым контрактам. Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок», — объяснил он.
По словам министра, за последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз экономика РФ к ним адаптировалась и продолжала свое развитие.
«Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и наши партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли», — напомнил Решетников.
Он отметил, что в условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена, дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса.
Министр указал на то, что Центробанк России принимает меры по снижению амплитуды подобных скачков. Например, регулятор приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года.
«Правительство работает в тесной координации с Центральным банком для принятия необходимых решений», — заключил Решетников.
Накануне, 28 ноября, эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов рассказал «Известиям», что в феврале следующего года курс нацвалюты стабилизируется. По его мнению, в конце зимы доллар может торговаться около 96−98 рублей.