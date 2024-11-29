Решетников объяснил колебания курса рубля и назвал сроки его укрепления

«В октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года или $11,8 млрд за счет хороших показателей экспорта (по данным Банка России), а за 10 месяцев — на 14% выше, чем в прошлом году. Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчеты по внешнеторговым контрактам. Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок», — объяснил он.