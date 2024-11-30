Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов

Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить — для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.