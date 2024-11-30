Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов

«Первого декабря каждого календарного года в России — последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами», — сказал Новиков. Эксперт напомнил, что к налогам, которые надо заплатить, относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.
«В связи с тем, что в 2024 году 1 декабря приходится на выходной день, срок уплаты продлен до ближайшего первого рабочего дня — 2 декабря 2024 года. Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени», — напомнил он.
Узнать сумму налогов, причитающихся к уплате, можно в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном приложении, на портале «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ или ФНС. Кроме того, гражданам, которые не пользуются электронными услугами, налоговая служба продолжает рассылать налоговые уведомления в бумажном виде.
«Уплату налога можно производить досрочно, в любой удобной для плательщика денежной форме: оплата наличными в кассе банка, в личном кабинете налогоплательщика или в мобильных приложениях банков посредством QR-кодов, указанных в налоговых уведомлениях», — уточнил эксперт.
Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить — для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.