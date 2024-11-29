Эксперты предложили решения по экономии в «год зарплатных налогов»

Бывают случаи, когда компания «не совсем уверена, что выплата предусмотрена законом», например, если речь идет не о релокации сотрудника, подпадающей под статью 169 Трудового кодекса, а о выплате «подъемных» работнику, которого только что взяли на работу. Или, например, «это не совсем компенсация жилья, а выплата в целях обеспечения проживания, то есть когда мы с работника документы не собираем, даже договор аренды не берем, просто всем даем по 30 тыс. руб. на компенсацию аренды жилья», сказал Лысенко. Такие выплаты не должны облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами, потому что не являются оплатой труда и не зависят от качества, продолжительности труда. При этом даже в случае, если тариф такой компенсации привязан к грейду сотрудника (то есть охватывает группу должностей с одинаковой ценностью для компании), с точки зрения налогообложения это «как правило, не критично», считает Лысенко.