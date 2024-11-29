Эксперты предложили решения по экономии в «год зарплатных налогов»

2025 год станет «годом зарплатных налогов»: помимо введения пятиступенчатой прогрессии по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) бизнес будет испытывать сложности с привлечением кадров и нести «традиционно высокую» нагрузку по страховым взносам. В таких условиях целесообразно провести аудит налогообложения выплат персоналу — возможно, компания «облагает [налогами и взносами] то, что облагать по-хорошему не надо». Такую рекомендацию бизнесу дал советник Taxology Егор Лысенко, выступая на конференции «Налоговые итоги года» газеты «Ведомости», передает корреспондент РБК. Он выделил несколько выплат, по которым компании чаще всего «занимают консервативную позицию» и которые при «более либеральном взгляде» на подходы к налогообложению могли бы стать резервом для снижения налоговой нагрузки.
Оплата питания
Самая распространенная и достаточно существенная по сумме разновидность социальной нагрузки бизнеса — кормить своих работников, отметил Лысенко. Для того чтобы определить, облагаются ли расходы на оплату питания страховыми взносами, НДФЛ и можно ли их учитывать в расходах при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, в первую очередь нужно ответить на вопрос, в чьих интересах происходит такая выплата.
«Я бы сказал, что в большинстве ситуаций все-таки в интересах работника, его социальной поддержки, но есть ситуации, когда это однозначно в интересах работодателя. Речь идет о тех ситуациях, когда кормить работника мы обязаны по закону, например если вредные условия труда и мы молоко раздаем», — напомнил эксперт.
Общая логика, закрепленная в Налоговом кодексе, такова: при расчете налоговой базы по налогу на прибыль работодатель вправе учитывать только те расходы в адрес работников, осуществлять которые он обязан законодательно или которые закреплены в трудовом или коллективном договоре. «То есть где это не какая-то воля, хочу плачу, хочу не плачу, а где это его обязанность в силу трудового, коллективного договора и еще каких-то обязательств», — указал Лысенко. Если работодатель обязан предоставлять питание, на этом анализ по налоговой оптимизации «в принципе можно завершить» — с таких расходов не уплачиваются ни страховые взносы, ни НДФЛ, отметил он.
Если компенсация питания происходит в интересах работника, следующий вопрос, на который следует ответить, — имеет ли такая выплата признаки оплаты труда (то есть ее размер зависит от количества, качества и продолжительности труда). Это необходимо, для того чтобы определить, нужно ли облагать ее страховыми взносами. «Мы не платим сотрудникам зарплату едой. Количество питания, которое мы представляем, не зависит от вреда, количества труда, от его продолжительности и так далее, соответственно, страховых взносов у нас здесь не будет», — отметил Лысенко.
Менее очевидным является вопрос, облагать ли оплату питания НДФЛ, говорит эксперт. По общему правилу НДФЛ будет возникать только в том случае, если компания «персонифицирует» питание. «Например, шведский стол недостаточно персонифицированный, чтобы обложить его налогом на доходы физических лиц», — заметил эксперт.
Оплата жилья
Так же, как и с оплатой питания, в первую очередь надо определить, в чьем интересе происходит выплата на оплату жилья работника, указал Лысенко. «По общему правилу в интересах работодателя, поскольку это работодатель заинтересован в том, чтобы, например, релоцировать сотрудника — предоставить ему условия для проживания, чтобы он переехал и трудоустроился», — отметил он. В этом случае все просто: не будет ни страховых взносов, ни НДФЛ, затраты учитываются в налоговой базе по налогу на прибыль, говорит эксперт.
Однако в налогообложении оплаты жилья есть исключения и спорные ситуации. В частности, исключением выступает предоставление сотруднику элитного жилья. «Верховный суд, когда рассматривал эту ситуацию, специально говорил, что в тех случаях, когда работодатель работнику оплачивает элитное жилье, это доход работника», — отметил Лысенко. В таком случае возникает обязанность компании по удержанию НДФЛ.
Бывают случаи, когда компания «не совсем уверена, что выплата предусмотрена законом», например, если речь идет не о релокации сотрудника, подпадающей под статью 169 Трудового кодекса, а о выплате «подъемных» работнику, которого только что взяли на работу. Или, например, «это не совсем компенсация жилья, а выплата в целях обеспечения проживания, то есть когда мы с работника документы не собираем, даже договор аренды не берем, просто всем даем по 30 тыс. руб. на компенсацию аренды жилья», сказал Лысенко. Такие выплаты не должны облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами, потому что не являются оплатой труда и не зависят от качества, продолжительности труда. При этом даже в случае, если тариф такой компенсации привязан к грейду сотрудника (то есть охватывает группу должностей с одинаковой ценностью для компании), с точки зрения налогообложения это «как правило, не критично», считает Лысенко.
Иные компенсации
Похожий подход применяется к другим видам компенсаций — в частности, материальной помощи, возмещению мобильной связи и транспорта. «Это выплаты, которые являются оплатой труда, но тем не менее не подлежат обложению страховыми взносами в силу своей компенсационной природы», — отметил он.
По словам эксперта, такой принцип используется компаниями «недостаточно широко». «Как правило, проблема возникает на двух этапах: либо коллеги, читая статью 422 НК РФ [суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами], видят, что здесь не просто компенсационные выплаты, а компенсационные выплаты, установленные федеральным либо региональным или местным законодательством, — и возникает вопрос, а какая компенсация у нас установлена законодательством», — отметил он.
Если обратиться к судебной практике, то понятие «предусмотренные законодательством компенсации» толкуется достаточно широко, утверждает Лысенко. Поскольку работодатель обязан работнику выплачивать все, что у него предусмотрено трудовым договором, коллективным договором, локальным нормативным актом, некоторые суды исходят из того, что выплаты, которые предусмотрены в договоре, тоже должны подпадать под это условие (установленные законодательством компенсационные выплаты, которые в связи с этим не подлежат обложению страховыми взносами), считает консультант.
Риски предлагаемых подходов
Предлагаемые подходы достаточно высокорисковые, считает руководитель направления налогового департамента «Норникеля» Светлана Павленко. Она отметила, что часто сталкивается с вопросом определения экономической выгоды по НДФЛ, так как 41-я статья Налогового кодекса прописана «достаточно размыто, критериев нет и судебной практики не так много». В результате «доказывать свою позицию в части отсутствия экономической выгоды у работника достаточно непросто», заключила она. В части обложения страховыми взносами компенсаций есть ряд выплат, которые установлены законодательством — в том числе питание. В результате при отступлении от этого списка «есть очень много вопросов, и факт риска достаточно высок», полагает она.
Более того, в отношении отдельных выплат позиция Минфина и ФНС может расходиться с судебной практикой, говорит старший менеджер группы Kept по оказанию услуг в области управления персоналом и налогообложения физлиц Юлия Бекетова. «Например, выплаты, рассматриваемые Минфином и ФНС как социальные (в частности, питание, оплата жилья, компенсация транспорта), по мнению этих органов, должны облагаться НДФЛ и страховыми взносами. А суды при соблюдении ряда условий встают на сторону компаний и придерживаются позиции, что подобные выплаты могут не облагаться ими», — отметила Бекетова.
То есть компании нужно будет решить для себя, есть ли у нее время и ресурсы на доказывание в суде своей позиции о необложении каких-либо выплат НДФЛ и страховыми взносами, приведет ли это к какой-то реальной экономии или нет.
«Наш опыт проведения диагностик систем оплаты труда различных клиентов, методологии обложения ими различных выплат работникам НДФЛ и страховыми взносами показывает, что чаще всего компании все-таки по ошибке не облагают то, что должны облагать (то есть недоплачивают, а не переплачивают налоги и взносы)», — категорична Бекетова.
В рамках аудита выплат персоналу стоит включить в анализ не только перечисленные Лысенко выплаты, но и уделить внимание премированию как минимум в 2024 году, говорит руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Иван Цветков. Ранее РБК сообщал, что ряд крупных компаний перенесли сроки выплаты премий на декабрь 2024 года, чтобы вывести выплаты из-под повышенного НДФЛ в 2025 году. Глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК заявил, что не может утверждать, что такие действия безобидны с точки зрения налоговой службы. Чем обычнее бизнес будет себя вести, тем ему будет безопаснее, предупредил он.
Для успешной защиты, во-первых, экономической обоснованности премий, а во-вторых, наличия у организации намерения выплатить их именно за 2024 год необходимо иметь документы, подтверждающие отношение выплат в виде премий к системе оплаты труда в организации, а также экономическую обоснованность премирования, считает Цветков.