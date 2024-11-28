Стоимость кофе на мировом рынке снова побила рекорд

Ранее в апреле 2024 года цена робусты впервые превысила 4 тысячи долларов за тонну, а в августе поднялась выше 5 тысяч.
Согласно ICE Futufes, по итогам торгов 27 ноября цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5,545 тысячи долларов за тонну. Таких показателей стоимость кофе не составляла как минимум с начала 2008 года.
Ранее сообщалось, что цены на арабику также поднимались на фоне сокращения поставок из Бразилии — до максимальных с 1972 года 3,22 доллара за фунт.
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