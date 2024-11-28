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Стоимость кофе на мировом рынке снова побила рекорд

Цена январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за тонну, продолжая бить многолетние рекорды. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Ранее в апреле 2024 года цена робусты впервые превысила 4 тысячи долларов за тонну, а в августе поднялась выше 5 тысяч.

Согласно ICE Futufes, по итогам торгов 27 ноября цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5,545 тысячи долларов за тонну. Таких показателей стоимость кофе не составляла как минимум с начала 2008 года.

Ранее сообщалось, что цены на арабику также поднимались на фоне сокращения поставок из Бразилии — до максимальных с 1972 года 3,22 доллара за фунт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».