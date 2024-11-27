Арабика подорожала до максимума с 1972 года

Как отмечает издание, цена арабики продолжает повышаться на опасениях плохого урожая в Бразилии. Так, Минсельхоз США прогнозировал, что урожай кофе в латиноамериканской стране в 2024/25 сельскохозяйственном году составит 66,4 миллиона стандартных 60-килограммовых мешков против ожидавшихся ранее 69,9 миллиона.
«При этом запасы кофе в Бразилии теперь оцениваются в 1,2 млн мешков на конец сельхозгода, что на 26% ниже показателя в предыдущем сезоне», — сообщает «Интерфакс».
Добавляется, что текущий сезон в Бразилии, по данным метеорологической службы Cemaden, стал самым засушливым с 1981 года. А сильные дожди в Коста-Рике, согласно оценке исследовательского института ICAFE уничтожили около 15% годового урожая кофе.
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