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Арабика подорожала до максимума с 1972 года

Котировки фьючерсов на кофе сорта арабика в ходе торгов в Нью-Йорке выросли более чем на 3%, до $3,22 за фунт. Показатель стал максимумом, по крайней мере с 1972 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Trading Economics.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Как отмечает издание, цена арабики продолжает повышаться на опасениях плохого урожая в Бразилии. Так, Минсельхоз США прогнозировал, что урожай кофе в латиноамериканской стране в 2024/25 сельскохозяйственном году составит 66,4 миллиона стандартных 60-килограммовых мешков против ожидавшихся ранее 69,9 миллиона.

«При этом запасы кофе в Бразилии теперь оцениваются в 1,2 млн мешков на конец сельхозгода, что на 26% ниже показателя в предыдущем сезоне», — сообщает «Интерфакс».

Добавляется, что текущий сезон в Бразилии, по данным метеорологической службы Cemaden, стал самым засушливым с 1981 года. А сильные дожди в Коста-Рике, согласно оценке исследовательского института ICAFE уничтожили около 15% годового урожая кофе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».