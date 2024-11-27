Арабика подорожала до максимума с 1972 года

Котировки фьючерсов на кофе сорта арабика в ходе торгов в Нью-Йорке выросли более чем на 3%, до $3,22 за фунт. Показатель стал максимумом, по крайней мере с 1972 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Trading Economics.