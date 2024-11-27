Юристы назвали опасную сделку, которую Росреестр может пропустить

При этом, отметил Олег Дубинин, управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», в обязанности регистратора не входит проверка того, живы ли вообще стороны сделки, а также нет ли у продавца каких-то психических заболеваний, что впоследствии может привести к ее отмене.