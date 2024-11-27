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Юристы назвали опасную сделку, которую Росреестр может пропустить

Росреестр не проверяет психическое состояние продавца при регистрации сделки с недвижимостью, живы ли стороны и не было ли нарушено право преимущественной покупки. Об этом РИА Недвижимость рассказали юристы.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Юлия Рамзенкова, член Ассоциации юристов России, напомнила, что Росреестр проверяет подчистки и приписки на документах, уплату госпошлины, права продавца на недвижимость и распоряжение ею, отметку в ЕГРН о невозможности регистрации сделки без личного участия собственника.

При этом, отметил Олег Дубинин, управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», в обязанности регистратора не входит проверка того, живы ли вообще стороны сделки, а также нет ли у продавца каких-то психических заболеваний, что впоследствии может привести к ее отмене.

«Например, пожилые люди в силу возраста могут иметь деменцию, которая в зависимости от тяжести может быть признана фактором, существенно ограничивающим дееспособность, хотя фактически человек не признан недееспособным в суде», — подчеркнул Николай Полуситов, старший юрист бюро адвокатов «Де-юре».

Также, добавил Олег Дубинин, Росреестр не проверяет, было ли реализовано преимущественное праве покупки недвижимости другим собственником.

Юристы посоветовали всесторонне и полностью проверять документы продавца и объекта, доверенности, согласие супругов, наличие материнского капитала, чтобы обезопасить себя. Для дополнительной подстраховки Олег Дубинин призвал проверять продавца на наличие признаков банкротства, наличие текущих судов и исполнительных производств, его психическое здоровье, сведения о наличии или отсутствии супругов и отсутствии споров по разделу имущества.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».