Риэлтор рассказала, в какую недвижимость сейчас выгодно вкладывать деньги

«Например, для пассивного дохода идеально подойдут апартаменты в хорошем комплексе для сдачи. У них ниже стоимость покупки, а арендная ставка находится на уровне жилой недвижимости. Если же вы рассматриваете получение дохода в краткосрочной перспективе, то флиппинг — один из способов такого заработка. Его суть заключается в том, что человек приобретает вторичное жилье, делает ремонт и продает квартиру с наценкой. Но следует учитывать, что сейчас этот способ заработка стал более сложным из-за снижения доли людей, готовых взять ипотеку. Проблемным стал и процесс выбора квартиры под флиппинг. Все это приводит к тому, что новички могут в лучшем случае выйти в ноль или получить минимальный доход до 7%, потратив при этом много сил, времени и денег», — подчеркнула Анна Дягилева.