Риэлтор рассказала, в какую недвижимость сейчас выгодно вкладывать деньги

«Если у человека есть, предположим, до 500 тыс. руб., то лучше вложить их в кладовые помещения в новостройках для их последующей сдачи в аренду. Если свободных средств больше, но их не хватает для покупки недвижимости, то следует изучить различные льготные программы, которые помогут сэкономить. Разные варианты субсидирования могут быть у представителей различных профессий или у родителей», — заявила риэлтор.
Выбор стратегии также играет значительную роль. Необходимо четко определить цель: стремитесь ли вы к получению дохода в краткосрочном периоде или же к созданию пассивного дохода на длительный срок, уточнила эксперт. Для каждой из этих стратегий необходимо рассматривать различные типы недвижимости.
«Например, для пассивного дохода идеально подойдут апартаменты в хорошем комплексе для сдачи. У них ниже стоимость покупки, а арендная ставка находится на уровне жилой недвижимости. Если же вы рассматриваете получение дохода в краткосрочной перспективе, то флиппинг — один из способов такого заработка. Его суть заключается в том, что человек приобретает вторичное жилье, делает ремонт и продает квартиру с наценкой. Но следует учитывать, что сейчас этот способ заработка стал более сложным из-за снижения доли людей, готовых взять ипотеку. Проблемным стал и процесс выбора квартиры под флиппинг. Все это приводит к тому, что новички могут в лучшем случае выйти в ноль или получить минимальный доход до 7%, потратив при этом много сил, времени и денег», — подчеркнула Анна Дягилева.
Риэлтор отметила, что настоящее время отмечаются трудности у другой популярной стратегии — приобретение квартиры на начальном этапе строительства с целью последующей перепродажи. Этот метод будет успешен лишь в одном случае — если покупатель обладает собственными средствами, не прибегая к займам, которые он может инвестировать в недвижимость. В таком случае есть возможность получить хорошую скидку от застройщика, обеспечивая прибыль.
Однако, если в сегодняшних условиях использовать ипотеку для реализации этой стратегии, возникает риск не только не получить прибыль, но и понести убытки. Это связано с тем, что ипотека существенно увеличивает общую стоимость жилья, уточнила эксперт.
«Поэтому с учетом текущей ситуации на рынке новичкам не рекомендуется прибегать к стратегиям, которые предполагают получение дохода в краткосрочной перспективе. Следует обратить внимание на более долгосрочные варианты заработка, особенно с учетом значительного роста арендной ставки. Самая идеальная опция: покупка на незаемные средства студии или евродвушки в апарт-комплексах, расположенных в хороших локациях. Условия для таких локаций: наличие станции метро в доступе 5−12 минут пешком, отсутствие вида на кладбище, трубы заводов, шоссе или МКАД из окон, развитая инфраструктура района (не пустырь и не стройка)», — подчеркнула Анна Дягилева, уточнив, что если есть возможность приобретения только с помощью льготных программ, то их следует внимательно изучить, так как их использование может увеличить стоимость объекта.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т Как вложить деньги в недвижимость и не прогадать: стратегии, виды недвижимости, вложения для пассивного дохода и советы эксперта.
Д Рассказываем, в какую недвижимость лучше вложить деньги в конце 2024 года, какую стратегию выбрать при инвестициях в недвижимость, куда вложиться для получения пассивного дохода, что делать, если не хватает денег купить жилье, стоит ли брать ипотеку на рыночных условиях и что об этом говорит эксперт.