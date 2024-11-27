Кабмин не поддержал законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Согласно отзыву правительства, концептуально идея о повышении уровня социальной защиты различных категорий граждан возражений не вызывает. Однако в кабмине отметили, что пособие по нетрудоспособности не является государственным пособием, оно выплачивается гражданину из средств, формируемых за счет уплаты страховых взносов на обязательное соцстрахование. «Пособие по временной нетрудоспособности является одним из элементов системы мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений), то есть дохода, который по общему правилу подлежит налогообложению, в связи с чем предлагаемое изменение не вполне корректно», — говорится в документе.