Индекс Мосбиржи, курс рубля, цены на нефть: дайджест инвестора

«С экономической точки зрения есть обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок, и она сработала», — констатировал Чистюхин. Высокая ставка приводит к перетоку средств инвесторов в более доходные инструменты, в том числе депозиты, что влияет на снижение индекса. «Мы примерно оцениваем, что во втором квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло где-то 10% всего оттока, в третьем квартале — 16%».