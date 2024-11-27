Индекс Мосбиржи, курс рубля, цены на нефть: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 26 ноября индекс Мосбиржи (IMOEX) потерял 2,62%, до 2464,35 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, упал на 2,3%, до 2472,46 пункта. Долларовый индекс РТС во вторник по итогам основной торговой сессии опустился на 3,8%, до 738,93 пункта.
Наибольшее падение в составе индекса Мосбиржи показали акции ГК «Самолет» (-13,52%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-12,18% и −10,92% соответственно), бумаги ПИКа (-8,63%) и акции VK (-7,38%).
В плюсе закрылись только три компании — МКБ (+0,58%), ММК (+0,19%) и «Норникель» (+0,13%).
Индекс Мосбиржи впервые с мая 2023 года опустился ниже уровня 2500 пунктов. Пробой столь серьезной технической поддержки с первого раза является опасным признаком, так как свидетельствует об агрессивных продажах и вовлечении в этот процесс все большего количества участников рынка, расссказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По мнению эксперта, давление на котировки акций продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, сохраняющая высокие риски, которые закладываются в цены рублевых активов. К тому же фактор геополитики в том числе создает угрозу дальнейшего повышения ключевой ставки и налоговой нагрузки на крупные копании, отметил Дмитрий Бабин.
Снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов, рассказал в интервью РБК первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
«С экономической точки зрения есть обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок, и она сработала», — констатировал Чистюхин. Высокая ставка приводит к перетоку средств инвесторов в более доходные инструменты, в том числе депозиты, что влияет на снижение индекса. «Мы примерно оцениваем, что во втором квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло где-то 10% всего оттока, в третьем квартале — 16%».
«Определенное влияние оказывает история с дивидендным гэпом: когда бумаги перед выплатой дивидендов стоят несколько больше, чем бумаги после выплаты дивидендов. Не думаю, что это очень большие значения, но тем не менее они тоже играют роль», — указал первый зампред ЦБ.
С технической точки зрения потеря индексом Мосбиржи планки 2500 пунктов усугубило биржевую картину, отметил эксперт «БКС Мир нвестиций» Михаил Зельцер.
«Важная круглая поддержка переходит в статус сопротивления, и когда начнется отскок, здесь будет повышенное предложение. Но сначала индекс по негативной инерции может переписать очередные минимумы — предел риска вплоть до 2400 пунктов», — предупредил эксперт.
Цены на нефть
Цены на нефть ускорили снижение во второй половине дня во вторник, 26 ноября. На минимуме котировки февральского фьючерса на сорт Brent опускались до $71,64 за баррель (-1,16%). По итогам торгов стоимость нефти снизилась на 0,22%, до $72,32 за баррель.
Нефть дешевела два дня подряд на новостях о мирном урегулировании на Ближнем Востоке. За это время она снизилась почти на $3.
Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит план соглашения с «Хезболлой» кабинету министров. Накануне стало известно, что Иерусалим предварительно поддержал проект мирного соглашения с Ливаном, предложенного США.
Поздно вечером во вторник стало известно, что Израиль достиг соглашения о 60-дневном прекращении огня с ливанской боевой группировкой «Хезболла».
Утром 27 ноября нефть торгуется в боковом диапазоне. С одной стороны, на котировки давят новости с Ближнего Востока.
С другой, однако, напряженность в геополитическом конфликте на Украине нарастает, а ОПЕК+, по сообщениям СМИ, начала переговоры об отсрочке наращивания нефтедобычи еще на несколько месяцев (ранее рост производства планировался с декабря), сообщила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Заседание министров ОПЕК+ состоится в воскресенье, 1 декабря.
Российская валюта
Рубль по итогам торгов 26 ноября вновь понес ощутимые потери. Юань на Мосбирже вырос на 2,02% по отношению к российской валюте и впервые с марта 2022 года поднялся выше ₽14,5, достигнув ₽14,6705.
На рынке Форекс курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку ₽107. На пике американская валюта торговалась на уровне ₽107,7662, однако закрытие торгов состоялось на уровне ₽105,4921.
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне ₽105,0604, евро — ₽110,4943, юаня — ₽14,4449.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов полагает, что основная причина текущей девальвации национальной валюты заключается в санкциях против «Газпромбанка», через который проводилось большинство расчетов по газу с Европой.
«Из-за этих ограничений в страну стало поступать меньше валютной выручки, что и запустило мини-ралли в валюте. Многие предприниматели, которые занимаются закупкой товаров из-за рубежа, уже стали закладывать максимальный курс в своих операциях — ₽110−115 за доллар», — пишет эксперт.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указывает на большую неополитическую неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Ситуацию, по его словами, усугубляет недостаточное поступление валютной выручки — как из-за сокращения экспорта под действием санкций и снижения нефтяных цен, так и введения санкционных мер против Газпромбанка.
Министр финансов РФ Силуанов во вторник заявил, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей проходящей девальвацией, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
В подобных условиях мер стабилизации валютного рынка (например, в виде ужесточения обязательных норм продажи валютной выручки) в ближайшее время может и не последовать, хотя рано или поздно властям, скорее всего, придется признать негативный эффект девальвации в том числе на инфляцию в стране, считает аналитик.
Между тем аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что у российской валюты практически нет сильных ограничителей против ослабления. Так, хотя ставка уже на достаточной высоком уровне, она уже не дает большого эффекта.
Эксперт считает, что курс доллара может остаться в диапазоне ₽105−107 до конца текущего года. «На текущей неделе начинается налоговый период, который может повысить спрос на российскую валюту. Возможно, что мы увидим некоторую коррекцию на валютном рынке, однако, в дальнейшем ослабление курса будет, по всей видимости, продолжено», — предупредил Николай Дудченко.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк «Финсервис» (ст. м. «Киевская», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽105, продать — по ₽102;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽105,25, продать — по ₽104,4.
Самые дешевые евро:
- Банк «Финсервис» (ст. м. «Киевская», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽109, продать — по ₽104;
- Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽110,29, продать — по ₽109,31.
Самые дешевые юани:
- Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить юани можно по ₽14,99, продать — по ₽14,75;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14.
Другие важные события
Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за октябрь, данные о промышленном производстве в январе-октябре, данные об оценке индекса потребительских цен с 19 по 25 ноября.
США: Заказы на товары длительного пользования — за октябрь — 16:30 мск.
США: ВВП — за третий квартал — 16:30 мск.
США: личные доходы в месячном выражении — за октябрь — 18:00 мск.
США: личные расходы в месячном выражении — за октябрь — 18:00 мск.
США: базовый ценовой индекс потребительских расходов, в годовом выражении — за октябрь — 18:00 мск.
США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2464,35 (-2,62%).
Индекс РТС: 738,93 (-3,8%).
S&P 500: 6021,6 (+0,57%).
Dow Jones Industrial Average: 44 860,31 (+0,28%).
NASDAQ Composite: 19 174,3 (+0,63%).