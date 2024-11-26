Перечислены категории россиян, у которых отпуск длится 2 месяца и больше

Юлия Паушкина добавила, что судьи в России имеют право минимум на 30 дней отпуска. Однако за работу в условиях Крайнего Севера или в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями они получают «надбавку» — от 16 до 24 календарных дней. За стаж — также судьям полагается дополнительное отпускное время — от 5 дней в год при выслуге свыше 5 лет, до 15 дней — при стаже свыше 15 лет.