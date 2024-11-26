Перечислены категории россиян, у которых отпуск длится 2 месяца и больше

Так, например, для педагогических работников отпуск может достигать 56 календарных дней, в зависимости от должности и условий труда.
Отпуск у работников, занятых на вредных и опасных производствах, должен быть не менее 35 календарных дней. При этом, отметила эксперт, продолжительность может быть увеличена на основании отраслевого или межотраслевого соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
«К примеру, за работу с вредными и/или опасными условиями труда врачу, в обязанности которого входит оказание психиатрической помощи и которому установлен ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 35 календарных дней. То есть общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 63 календарных дня», — отмечает юрист.
Кроме того, несовершеннолетние работники имеют право на отпуск в 31 календарный день, работающие инвалиды — не менее 30 календарных дней. Государственные служащие получают 30 календарных дней отпуска, а также дополнительные дни за стаж.
Юлия Паушкина добавила, что судьи в России имеют право минимум на 30 дней отпуска. Однако за работу в условиях Крайнего Севера или в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями они получают «надбавку» — от 16 до 24 календарных дней. За стаж — также судьям полагается дополнительное отпускное время — от 5 дней в год при выслуге свыше 5 лет, до 15 дней — при стаже свыше 15 лет.
Помимо законодательных требований, дополнительные дни отпуска могут быть установлены в трудовом договоре работника, в коллективном договоре или локальных нормативных актах работодателя, а также в отраслевых (территориальных) соглашениях, заключила юрист.
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