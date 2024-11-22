Аналитик рассказал, почему дефолта в России ждать не стоит

«Мы полагаем, что вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет является крайне незначительной, поэтому не стоит закладываться на этот риск. В предыдущий раз дефолт в России произошел в 1998 году из-за несбалансированной бюджетной политики. Российские власти хорошо усвоили тот урок и теперь внимательно следят за макроэкономической стабильностью», — пояснил Васильев.
Аналитик отмечает, что Россия систематически сокращает объем своих внешних обязательств, что минимизирует ее зависимость от зарубежных кредиторов.
Васильев уточнил, что внутренний государственный долг у России остается на низком уровне. По его словам, власти придерживаются ответственной и осторожной финансовой стратегии, стремясь поддерживать бюджетное равновесие.
Дефолт характеризуется неспособностью заемщика выполнять свои финансовые обязательства и может касаться как государства, так и компании или частного лица. Для государства это означает отказ или неспособность погашать внешние или внутренние кредиты. В 1998 году Россия столкнулась с дефолтом по своему внутреннему долгу, что вызвало значительные экономические потрясения, такие как резкая девальвация рубля и ускорение роста инфляции.
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