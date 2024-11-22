Аналитик рассказал, почему дефолта в России ждать не стоит

Дефолт характеризуется неспособностью заемщика выполнять свои финансовые обязательства и может касаться как государства, так и компании или частного лица. Для государства это означает отказ или неспособность погашать внешние или внутренние кредиты. В 1998 году Россия столкнулась с дефолтом по своему внутреннему долгу, что вызвало значительные экономические потрясения, такие как резкая девальвация рубля и ускорение роста инфляции.