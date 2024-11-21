Юрист рассказал о самых опасных кредитах

Этот рынок формируется из нелегальных компаний, которые не внесены в реестр Центробанка России и не соблюдают правовые нормы. Как подчеркнул юрист, несмотря на привлекательные условия кредитов, права таких замещиков не сможет защитить ни один из страндартных законных механизмов.
«Процентные ставки на черном рынке зачастую скрыты за сложной схемой начисления, которую заемщику разъясняют уже после подписания договора. Реальная стоимость кредита может быть в десятки раз выше заявленной, а штрафы за просрочку растут в геометрической прогрессии. Например, ставка может составлять до 10% в сутки, что быстро превращает долг в неподъемное бремя», — отметил Давид Адамс.
Юрист подчеркнул, что недобросовестные кредиторы часто включают дополнительные сборы в условия договора, которые не всегда очевидны при его подписании. Например, они могут требовать оплату за обработку заявки или штрафы за досрочное погашение кредита. Эти кредиторы применяют жесткие методы взыскания долгов, так как работают вне рамок правового поля. Адамс предостерег, что заемщика могут ожидать угрозы, повреждение имущества и принуждение к передаче личных вещей или недвижимости.
Эксперт отметил, что даже самые высокие процентные ставки, предлагаемые банками и микрофинансовыми организациями, окажутся выгоднее условий, предлагаемых на теневом рынке. Он подчеркнул, что заемщик, взяв кредит в официальной организации, может рассчитывать на реструктуризацию долга, кредитные каникулы, а также на судебное урегулирование задолженности с возможностью получения помощи.
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