Юрист рассказал о самых опасных кредитах

Юрист подчеркнул, что недобросовестные кредиторы часто включают дополнительные сборы в условия договора, которые не всегда очевидны при его подписании. Например, они могут требовать оплату за обработку заявки или штрафы за досрочное погашение кредита. Эти кредиторы применяют жесткие методы взыскания долгов, так как работают вне рамок правового поля. Адамс предостерег, что заемщика могут ожидать угрозы, повреждение имущества и принуждение к передаче личных вещей или недвижимости.