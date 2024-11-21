The Economist: кто больше всех проиграет от «трампономики»

Масштаб, глубина и взаимосвязь экономики США с мировой экономикой означают, что даже небольшие изменения американской политики могут найти отклик далеко за пределами США. Трамп пообещал пересмотреть основные столпы американской экономики — от торговли и регулирования до иммиграции. Его политика может изменить потоки товаров, капитала и миграции. Все это приведет к тому, что появятся несколько победителей и множество проигравших, считает The Economist.
Товары
Трамп с большим подозрением относится к торговле. «Самое красивое слово в словаре — это пошлина», — сказал он деловой аудитории в октябре. Трамп выступает за всеобщую «протекционистскую стену» с тарифами в размере 10−20% на все импортируемые в США товары, в дополнение к гораздо более высоким тарифам для ряда «невезунчиков».
Но этот план вряд ли будет реализован в полном объеме.
Сначала они выложат что-то, что привлечет всеобщее внимание, но не введут сразу всеобщие тарифы, потому что это разрушит фондовый рынок.
Трамп может угрожать пошлинами, чтобы добиться уступок как от друзей, так и от врагов. Но реализация даже части его намерений приведет к самому резкому скачку торговых пошлин в США с 1930-х годов.
Трамп и его команда одержимы двусторонними балансами, поэтому любая страна с большим торговым профицитом в торговле с США, по их мнению, обманывает «дядю Сэма» (персонифицированный образ США, шутливая расшифровка названия страны: USA — Uncle SAm. — Прим. ред.). Список «злодеев», внушительный. Первые строчки в нем занимают Китай, ЕС в целом, Мексика, Вьетнам, Германия, Канада, Япония, Ирландия, Южная Корея, Тайвань, Италия и Индия.
Трамп уже пообещал, что введет 60%-ную пошлину на все китайские товары, что в пять раз превышает текущий средний уровень тарифов.
Однако воздействие будет ограничено тем фактом, что первоначальные пошлины Трампа, сохраненные Джо Байденом, уже спровоцировали сокращение китайского экспорта в США.
Трамп также пригрозил ввести 25%-ные тарифы на большинство мексиканских товаров, причем автомобили будут облагаться гораздо более высокими пошлинами. Это сильно ударит по Мексике. Стоимость экспорта ее товаров в США составляет 27% ее ВВП, тогда как у Китая эта доля равна менее 3%. К тому же у Мексики меньше альтернатив: более 80% ее экспорта идет к северному соседу.
Но и другие страны могут оказаться на линии огня. Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама в торговле с США в прошлом году достигло 100 млрд долларов. В Канаде, Индии, Японии, Южной Корее, Швейцарии, Тайване и Таиланде этот показатель составляет десятков миллиардов долларов.
Впрочем, если «цунами тарифов» материализуется, некоторые могут получить относительные преимущества. Союзники США без явного торгового профицита в торговле с Америкой могут получить послабления (такая сделка рассматривается для Великобритании). Другие страны смогут выиграть… отказавшись от Китая. Некоторые транснациональные компании уже заявили, что ускорят процесс релокации. Например, американская фирма модной одежды Steve Madden и производитель инструментов Black & Decker объявили, что перенесут свои производственные мощности из Китая в другие страны.
Капитал
Глобальное перераспределение капитала — второй большой сдвиг — уже в полном разгаре, несмотря на то, что инаугурация Трампа состоится только через два месяца.
Индекс S&P 500 с 6 по 11 ноября поставил новые рекорды, хотя фондовые индексы в других странах мира упали примерно на 2%. «Сейчас отмечается исключительное сочетание высоких экономических показателей в США, слабых данных в других странах мира и вероятности принятия ряда политических мер, которые еще больше простимулируют США и американские финансовые рынки. Управляющим фондами все сложнее обосновывать необходимость диверсификации портфелей с включением в них неамериканских активов», — говорит Эсвар Прасад из Корнелльского университета.
Трамп пообещал ослабить экологические нормы и одновременно уменьшить расходы на электроэнергию внутри страны. Это вызвало беспокойство у европейских компаний, которые и так страдают от высоких цен на электроэнергию. «Если они откажутся от правил по борьбе с изменением климата, а мы продолжим наш курс, то мы потерпим полный крах в сфере производства», — считает Луис Гарикано, бывший член Европейского парламента, ныне работающий в Лондонской школе экономики.
Доллар
С 5 ноября доллар вырос на 3% по отношению к корзине ведущих валют. Чистая победа республиканцев, включая большинство в обеих палатах конгресса, сулит новый виток его роста. Отсутствие политического тупика приведет к еще большему увеличению дефицита государственного бюджета США. Это в сочетании с инфляционным давлением, вызванным повышением пошлин и дефицитом кадров на рынке труда по мере сокращения иммиграционных потоков, может вынудить ФРС удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, что окажет поддержку доллару.
Это плохая новость для бедных стран. Сильный доллар поддерживает стоимость их импорта, большая часть которого (особенно сырьевые товары) оценивается в американской валюте. У стран, которые брали взаймы в долларах, резко возрастет стоимость их долгов.
К тому же более высокие процентные ставки в США делают другие страны мира менее привлекательными для потоков капитала. Капитал «бежит» с развивающихся рынков, заставляя местные центробанки повышать ставки, чтобы поддержать свою валюты, и без того ослабленные ухудшением торгового баланса. Это ведет к сокращению кредитования и инвестиций как раз тогда, когда этим экономикам нужен стимул.
Миграция
Политика Трампа также направлена на изменение миграционных потоков. Он неоднократно обещал депортировать из США миллионы нелегальных иммигрантов. Мексика, опять же, пострадает больше, чем любая другая крупная экономика. Реинтеграция огромной массы рабочих в ее рынок труда может занять годы, что приведет к резкому росту безработицы.
Массовые депортации также перекроют денежные переводы из США в Мексику. В прошлом году такие переводы превысили 60 млрд долларов. Этот показатель превзошел объем прямых иностранных инвестиций, полученных Мексикой.
Депортации могут парализовать и экономики стран Центральной Америки и Карибского бассейна. в 2021 году Сальвадор, Гватемала и Гондурас получили из США денежные переводы на сумму от 6 до 14 млрд долларов, что составляло от 16% до 23% их ВВП. В последние годы эти цифры неуклонно росли по мере увеличения межконтинентальной миграции.
Победители
Что касается победителей, то их список, скорее всего, будет коротким. В него могут войти такие близкие союзники США, как Великобритания и Австралия, если они правильно разыграют свои карты. Страны, которые добывают много нефти и которые раньше имели большой профицит в торговле с США, вероятно, будут защищены от пошлин, поскольку благодаря росту добычи сланцевой нефти «дядя Сэм» с 2021 года стал чистым экспортером этого сырья. Небольшие страны Азии, ориентированные на экспорт, могут выиграть от перемещения производства из Китая, если им удастся не попасть в поле зрения Трампа.
Первый — непредсказуемость, присущая политики Трампа, и ключевую роль здесь будет играть «конкуренция за его ухо». Придворные Трампа варьируются от магнатов Кремниевой долины, желающих ослабить ограничения на приток квалифицированных мигрантов, до «ястребов» из лагеря «Америка прежде всего»; от хедж-фондов, которые видят в торговых пошлинах разменную монету, до меркантилистов, стремящихся сократить импорт любой ценой. Белый дом рискует превратиться в центр лоббистов: «особые льготы» в конечном итоге могут подорвать конкуренцию и испортить репутацию США за рубежом.
Второй — то, как правительства по всему миру будут реагировать на угрозы и наказания новой администрации. В мире торговли, основанной на антагонизме сторон, будет расти искушение ввести ответные пошлины и другие протекционистские меры. Многие торговые партнеры США просто надеются избежать проявления гнева Трампа. Более смелые могут объединиться и заключить амбициозные торговые соглашения в ожидании возвращения США за стол переговоров.