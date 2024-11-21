The Economist: кто больше всех проиграет от «трампономики»

Второй — то, как правительства по всему миру будут реагировать на угрозы и наказания новой администрации. В мире торговли, основанной на антагонизме сторон, будет расти искушение ввести ответные пошлины и другие протекционистские меры. Многие торговые партнеры США просто надеются избежать проявления гнева Трампа. Более смелые могут объединиться и заключить амбициозные торговые соглашения в ожидании возвращения США за стол переговоров.