Трамп сыграл против рубля: какой будет курс до конца года

В октябре не произошло ухудшения показателей торгового и платежного баланса и это не должно было оказать давление на рубль. Экспорт товаров вырос на 5% по сравнению с октябрем 2023 года, импорт — на 3,4%. По сравнению с сентябрем 2024 года произошло сокращение этих показателей, но темпы сжатия импорта (-8,7%) оказались выше, чем экспорта (-7,9%). «На этом фоне торговый баланс находится в уверенной зоне положительных значений на 11,8 млрд долларов, сальдо счета текущих операций — на 6,5 млрд долларов», — отметила Наталия Пырьева.