Трамп сыграл против рубля: какой будет курс до конца года

Резкое снижение курса рубля произошло 14 ноября, когда доллар и евро подорожали почти на 1 рубль или на 1,5% на внебиржевом рынке, где валюты США и еврозоны торгуются между банками после санкций вместе Мосбиржи. За доллар предлагали 100,7 рубля, евро — 105,6 рубля. Подорожал и юань на бирже — на 1,4%, с 13,5 до 13,7 рубля.
Причины ослабления
«Преодоление отметки в 100 рубля за доллар США — не следствие того, что нечто страшное произошло сейчас, а закономерный процесс ослабления национальной валюты из-за формирования дефицита иностранной», — считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, отмечая, что санкции осложняют переводы.
По ее оценке, сейчас существует технический фактор с задержкой поступления экспортной выручки в Россию. Важное место имеет фактор валютной составляющей по внешнеторговым расчетам — в импорте доля иностранной валюты больше, дополнительно существуют сложности с оплатой импорта, что повышает его стоимость, и, как следствие, формирует увеличенный спрос на валюту.
В октябре не произошло ухудшения показателей торгового и платежного баланса и это не должно было оказать давление на рубль. Экспорт товаров вырос на 5% по сравнению с октябрем 2023 года, импорт — на 3,4%. По сравнению с сентябрем 2024 года произошло сокращение этих показателей, но темпы сжатия импорта (-8,7%) оказались выше, чем экспорта (-7,9%). «На этом фоне торговый баланс находится в уверенной зоне положительных значений на 11,8 млрд долларов, сальдо счета текущих операций — на 6,5 млрд долларов», — отметила Наталия Пырьева.
Как пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, рубль продолжает девальвироваться, но темпы падения против доллара, евро и юаня разные, что связано с динамикой валют на мировом рынке.
Так, глобальный доллар обновил максимумы лета относительно корзины резервных валют и через кросс-курсы подорожал и на российском внебиржевом рынке против рубля.
«Причина в проинфляционной программе нового президента США Дональда Трампа: в стране при нем повысятся расходы, снизятся налоги корпораций и ставка ФРС может снижаться намного медленнее прежнего плана. Все это играет за доллар и против сырья», — полагает Михаил Зельцер.
По его оценке, для российской сырьевой нацвалюты это негатив: он добавляет давления на рубль, снижение экспорта и восстановление импорта. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласен — против рубля играет резкое укрепление доллара к другим валютам (евро, юаню, иене и др.) после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Есть еще один фактор. «Мы полагаем, что основной причиной ослабления рубля в последние недели стало снижение продажи валюты экспортерами», — сообщил Михаил Васильев. По его мнению, это может быть связано со снижением нефтяных цен Brent в район 70−75 доллар за баррель.
Но на снижение продажи валюты экспортеров в России могло повлиять и ослабление требований обязательной продажи валютной выручки и санкционными издержками на возврат валюты в страну. По данным Банка России, экспортеры весной и летом продавали по 12−15 млрд долларов в месяц, в сентябре — 8,3 млрд долларов, в октябре — 10,3 млрд долларов. «То есть с осени экспортеры снизили объемы продажи валюты и с осени рубль ослабляется», — отметил аналитик.
Михаил Васильев назвал и другие негативные факторы для рубля: сезонно возрастающий в конце года отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы в последние месяцы года, которые, в том числе, идут на валютную закупку импорта.
В то же время, по его мнению, в пользу рубля выступают профицит торгового баланса, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,2 млрд рублей в день, высокие рублевые процентные ставки.
Какой ожидать курс на конец года?
По мнению, Михаила Васильева, локальному укреплению рубля в конце ноября может способствовать налоговый период. До 28 ноября экспортеры обязаны уплатить налоги и на последней неделе месяца будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.
«Мы полагаем, что курс рубля до конца года будет торговаться в диапазоне 98−104 за доллар, 103−109 за евро и 13,5−14,3 за юань», — сообщил Михаил Васильев.
Он не исключил риски повторения сценария 2023 года, когда рубль слабел до тех пор, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки. В то же время поддержку рублю будут оказывать постепенное снижение спроса на валюту для закупки импорта в конце года и очередное повышение ключевой ставки, полагает Михаил Васильев.
Михаил Зельцер считает, что технически инвалюты перекуплены, возможно, рынок близок к кульминации. «Ждем завершения падения рубля и коррекцию инвалют. К концу года доллар и юань видятся на 5% ниже текущих. А евро, возможно, свое уже отпадал», — считает он.
По мнению Наталии Пырьевой, рубль продолжит демонстрировать устойчивость с умеренно тенденцией к ослаблению при отсутствии внешних шоков. «Мы не ожидаем, что рубль будет девальвировать резко и быстро. Ожидаем, что курс доллара на конец 2024 года будет находиться в диапазоне 95−100 рублей за доллар США», — отметила аналитик.
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