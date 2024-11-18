FT: Вьетнам может «катастрофически» пострадать от торговых пошлин при Трампе

По данным издания, за последние несколько лет Вьетнам достиг четвертого по величине положительного сальдо торгового баланса с США, уступая лишь Китаю, Мексике и Евросоюзу. В 2023 году торговый профицит Вьетнама с США вырос до более чем $104 млрд, что почти в три раза превышает уровень 2017 года. Иностранные инвестиции во вьетнамскую экономику достигли $36,6 млрд.
Но этот успех поставил Вьетнам в уязвимое положение. Его экономика стала сильно зависеть от США, на долю которых приходится почти 30% всего экспорта Вьетнама, говорится в публикации.
Ханой «теперь, вероятно, столкнется с более строгим контролем, особенно в отношении товаров, проходящих транзитом через Вьетнам», заявил FT представитель консалтинговой компании Dezan Shira & Associates Марко Ферстер. «Если в отношении Вьетнама будут введены тарифы, последствия могут быть катастрофическими», — утверждает эксперт.
Трамп пообещал ввести пошлины в размере 60% на импорт из Китая и до 20% на товары из всех других стран, отмечает издание. Экономисты сингапурского банка OCBC предупредили, что темпы экономического роста Вьетнама, которые в прошлом году составили 5%, могут снизиться вследствие таких мер почти на 4 процентных пункта.