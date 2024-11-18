FT: Вьетнам может «катастрофически» пострадать от торговых пошлин при Трампе

По данным издания, за последние несколько лет Вьетнам достиг четвертого по величине положительного сальдо торгового баланса с США, уступая лишь Китаю, Мексике и Евросоюзу. В 2023 году торговый профицит Вьетнама с США вырос до более чем $104 млрд, что почти в три раза превышает уровень 2017 года. Иностранные инвестиции во вьетнамскую экономику достигли $36,6 млрд.