СФ одобрил перенос срока перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании нормы, предусматривающие перенос срока подачи заявления о переводе средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о требованиях к квалифицированным инвесторам.
Согласно действующему законодательству, гражданин может не позднее 1 декабря 2024 года подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Отказаться от перевода можно не позднее 31 декабря.
Принятым законом этот срок сдвигается на месяц: теперь подать заявление о переводе средств в НПФ можно до 31 декабря, а отказаться от перевода — до 31 января 2025 года.
Программа долгосрочных сбережений — новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. По договору долгосрочных сбережений вкладчик обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а НПФ обязуется производить выплаты участнику при наступлении оснований для назначения таких выплат. Программа предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Использовать накопленные средства можно через 15 лет или при достижении возраста 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин.