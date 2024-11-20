СФ одобрил перенос срока перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

Программа долгосрочных сбережений — новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. По договору долгосрочных сбережений вкладчик обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а НПФ обязуется производить выплаты участнику при наступлении оснований для назначения таких выплат. Программа предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Использовать накопленные средства можно через 15 лет или при достижении возраста 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин.