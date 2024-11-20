Эксперт рассказал, как грамотно управлять накопительной пенсией

С 2024 года жители России получили возможность перевода средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Кроме того, сохраняется вариант смены страховщика — как в пользу негосударственных пенсионных фондов (НПФ), так и Социального фонда России. Однако важно помнить, что процедуры «перевода» и «перехода» различаются, и каждая из них регулируется своими правилами, предупреждает Кирилл Савин.
Начиная с января, россияне, решившие воспользоваться программой долгосрочных сбережений, могут открыть соответствующий договор в любом НПФ. Специалисты подчеркивают, что наиболее удобным и оперативным вариантом является перевод средств внутри одного и того же фонда. Для этого клиенту необходимо сначала оформить договор долгосрочных сбережений, после чего подать заявление о переводе средств. Интересная деталь: средства, переведенные в ПДС, поступят на счет уже в следующем году, при этом сохраняется весь инвестиционный доход.
Эта инициатива предоставляет гражданам более гибкие и выгодные способы управления своими пенсионными накоплениями, но требует внимательного подхода и понимания деталей от каждого участника. Эксперт предупреждает, что выбор действия напрямую влияет на финансовое благосостояние в будущем, и советует тщательно изучать все доступные варианты.
«Чуть больше шагов и внимательности потребуется, если средства накопительной пенсии хранятся в одном фонде, а человек открыл программу долгосрочных сбережений в другом НПФ. В таком случае сначала происходит переход, то есть смена страховщика, а потом — перевод, тоесть перемещение денег в программу долгосрочных сбережений», — уточнил Кирилл Савин.
Он пояснил, что первым шагом необходимо оформить договор долгосрочных сбережений с выбранным негосударственным пенсионным фондом. Затем требуется заключить договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) с тем же фондом. Важно внимательно отнестись к выбору времени перехода, так как неправильный выбор года или способа может привести к потере инвестиционного дохода. Есть и временные ограничения: договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) нужно подписать до 1 декабря. К этой же дате необходимо подать заявление в Социальный фонд России, чтобы подтвердить намерение сменить фонд. Если это условие не выполнить, средства останутся в прежнем фонде. Заявление можно подать лично, обратившись в ближайшее отделение. При условии правильного оформления документов, СФР одобряет переход, и средства переводятся в выбранный фонд.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».