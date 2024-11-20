Эксперт рассказал, как грамотно управлять накопительной пенсией

Он пояснил, что первым шагом необходимо оформить договор долгосрочных сбережений с выбранным негосударственным пенсионным фондом. Затем требуется заключить договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) с тем же фондом. Важно внимательно отнестись к выбору времени перехода, так как неправильный выбор года или способа может привести к потере инвестиционного дохода. Есть и временные ограничения: договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) нужно подписать до 1 декабря. К этой же дате необходимо подать заявление в Социальный фонд России, чтобы подтвердить намерение сменить фонд. Если это условие не выполнить, средства останутся в прежнем фонде. Заявление можно подать лично, обратившись в ближайшее отделение. При условии правильного оформления документов, СФР одобряет переход, и средства переводятся в выбранный фонд.