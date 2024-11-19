Виноват ли Дональд Трамп: что происходит с золотом и биткоином после выборов

В ноябре цены на золото значительно снижались, опускаясь ниже 2600 долларов за тройскую унцию. Для криптовалют, напротив, ноябрь стал периодом подъема — биткоин бил исторические рекорды, его стоимость превышала 93 тысячи долларов. Примечательно, что такие изменения на рынке наблюдаются после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Что на самом деле стало причиной падения золота и подъема криптовалюты, разбирались Финансы Mail.