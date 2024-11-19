Виноват ли Дональд Трамп: что происходит с золотом и биткоином после выборов

«Крипта» на максимумах
«Основная причина роста биткоина заключается в том, что политика Трампа подразумевает позитивный взгляд на обращение криптовалют в США и даже потенциальное их использования для решения проблем с госдолгом США», — заявил Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».
Некоторые эксперты, напомнил он, эксперты сходятся во мнении, что Минфин США сможет сотрудничать с эмитентами стейблкоинов, чьи монеты привязаны к доллару и обеспечиваются казначейскими векселями США.
То есть, пояснил эксперт, министерство сможет продавать векселя и трежеря напрямую эмитентам стейблкоинов, а последние будут выпускать под них стабильные монеты, что повысит ликвидность в криптоотрасли. Этот шаг позитивно скажется на ценах криптовалют, так как вольет дополнительную ликвидность в рынок.
«Также не стоит забывать и о психологии толпы — чем выше биткоин, тем больше желающих его купить, так как люди боятся упущенной выгоды: хотят купить пока цена не стала еще выше. Таким образом рынок драйвят импульсивные покупки, вводя его в зону перегретости», — сказал аналитик.
Никита Степанов привел в пример приложение криптобиржи Coinbase: всего за 5 дней оно стало самым скачиваемым приложением в AppStore, переместившись с 30 места.
При этом, подчеркнул эксперт, как только начнутся проблемы в экономике США или Трамп не будет выполнять свои обещания после вступления в должность, то ожидания рынка могут быстро переоцениться, что отразится на ценах активов.
Падение золота
«К концу октября 2024 г. фьючерсы на золото пришли в состояние долгосрочной перекупленности. Восходящий тренд в них развивался еще с ноября 2022 г., а в последние месяцы он заметно ускорился. Поэтому сейчас мы наблюдаем назревший технический коррекционный спад», — рассказал Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Еще одной причиной снижения стоимости драгметалла он назвал поступательный рост доллара к основным иностранным валютам — один из главных фундаментальных факторов снижения стоимости любых сырьевых товаров.
Как напомнил Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», за 2024 год на золото выросла более, чем на 25% — это лучший результат за достаточно продолжительное время. По словам Виталия Манжоса, в этот период значимую роль сыграли покупки металла со стороны мировых центробанков, запоздалый всплеск глобального инвестиционного спроса, а также геополитическая напряженность.
«Текущее движение цены пока вполне вписывается в характер коррекционного отката — движения в противоположном направлении в рамках действующего растущего тренда», — также отметил Николай Дудченко.
Виталий Манжос добавил, что свою роль в динамике стоимости золота сыграли и выборы президента в США. Так, неопределенность по поводу итогов стала одним из факторов осеннего роста цен. Окончание выборов, причем не конкретно победа Дональда Трампа, а именно подведение итогов эксперт назвал формальным информационным поводом для смены среднесрочной тенденции на мировом рынке золота.
«История биржевых торгов показывает, что моменты ажиотажного спроса на золото сменяются довольно длительными периодами потери интереса. В ближайшие месяцы стоимость этого металла способна вернуться к 200-дневной скользящей средней цене, значение которой сейчас составляет около $2440 за тройскую унцию. Далее не исключена более или мене длительная стабилизация в районе $2400−2500», — подчеркнул Виталий Манжос.
Однако, указал он, наметившееся нисходящее движение может продолжиться некоторое время, но вряд ли перейдет в устойчивый тренд, так как ожидается дальнейшее снижение ФРС процентных ставок.
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