Ставки на максимуме: россиянам дали совет по выгодному вложению денег

Если говорить о непрофессиональных инвесторах, то таких сделок практически нет. «Вкладываться в жилье на падающем рынке можно разве что с целью сохранить капитал, а не преумножить его. Другие способы инвестирования становятся выгоднее в текущих условиях, — пояснил Олег Репченко. — Например, вклады, ставки по которым выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. Через два-три года сумма прирастет, а ставки по ипотеке, возможно, снизятся — если оправдается последний прогноз ЦБ об уменьшении ключевой ставки до 7,5−8,5% — в 2027-м. И у покупателя сформируется хороший первоначальный взнос на покупку квартиры».