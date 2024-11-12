Время собирать с цифры: в кабмине одобрили налогообложение операций с криптой

Власти согласовали налогообложение операций с криптовалютами — соответствующий документ 11 ноября одобрили в правительстве, выяснили «Известия». Предполагается, что для транзакций с ними будут применять налог на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц). Законопроект о сборах с криптовалютчиков был подготовлен еще в 2020 году, но затем его рассмотрение забуксовало. Инициативу реанимировали после того, как в силу вступило регулирование майнинга. Каким образом предлагается исчислять налогооблагаемую базу и как рынок оценивает такой подход — в материале «Известий».