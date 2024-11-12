Время собирать с цифры: в кабмине одобрили налогообложение операций с криптой

Власти согласовали налогообложение операций с криптовалютами — соответствующий документ 11 ноября одобрили в правительстве, выяснили «Известия». Предполагается, что для транзакций с ними будут применять налог на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц). Законопроект о сборах с криптовалютчиков был подготовлен еще в 2020 году, но затем его рассмотрение забуксовало. Инициативу реанимировали после того, как в силу вступило регулирование майнинга. Каким образом предлагается исчислять налогооблагаемую базу и как рынок оценивает такой подход — в материале «Известий».
Какие налоги придется платить с операций с криптовалютой
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 11 ноября рассмотрела поправки о налогообложении операций с криптовалютами. В документах к заседанию (есть у «Известий») говорится, что законопроект подготовил Минфин и он согласован с Минцифры, Минэнерго и ФНС. Редакция направила запросы в указанные министерства. Правкомиссия одобрила проект поправок, сообщил «Известиям» источник в кабмине.
Документ был подготовлен еще в декабре 2020 года, а в феврале 2021-го он прошел первое чтение. Однако затем его рассмотрение забуксовало. Теперь оно активизировалось на фоне того, что с 1 ноября в России заработало регулирование майнинга. В соответствии с ним юрлица и ИП могут добывать криптовалюту только после включения в специальный реестр, который ведет ФНС.
Физлица могут заниматься майнингом без этого, однако только при потреблении электроэнергии в пределах 6 тыс. кВт/ч в месяц. В случае превышения этого уровня человек должен зарегистрироваться как ИП.
Однако налогообложение майнинга до сих пор не установлено. Из документов к заседанию правкомиссии следует, что за цифровой валютой закрепляется статус имущества. Это значит, что физлица будут платить НДФЛ от ее продажи (детали его исчисления в документе подробно не расписаны), а организации — налог на прибыль. Обязанность также затронет малый бизнес и самозанятых.
Справка «Известий»
Со следующего года налог на доходы физлиц (НДФЛ) станет прогрессивным. Заработает пятиступенчатая шкала ставок сбора от настоящих 13% до 22%. Платить больше придется тем, кто зарабатывает свыше 2,4 млн рублей в год. Кроме того, в 2025-м увеличивается и налог на прибыль для организаций — с действующих 20% до 25%.
Как будет исчисляться налог на прибыль от майнинга
Согласно документам к заседанию правкомиссии, налоговая база (то есть сумма, с которой уплатят сбор) по операциям с криптой будет рассчитываться отдельно от других поступлений. Она определяется как превышение стоимости цифровой валюты над затратами на ее покупку или добычу.
В октябре ФНС давала разъяснения относительно уплаты налога на прибыль от майнинга. Как заявлял начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 7 ФНС России Алексей Катяев, оплачивать этот сбор компании будут в два этапа. Первый начинается, как только у майнера появляется право распоряжаться криптовалютой — в момент ее зачисления на адрес-идентификатор. В ФНС ее назвали «оплатой аванса по добытой криптовалюте».
Стоимость в этом случае определяется по рыночным котировкам на дату признания дохода (когда зачисляется на счет), то есть по цене закрытия торгов на крупных биржах в этот день. Если же сделки проводились на нескольких площадках, налогоплательщик сможет выбрать подходящие расценки. Полученный в иностранной валюте доход пересчитывается на рубли по официальному курсу ЦБ на соответствующую дату.
Второй этап наступает при продаже цифровой валюты. Если актив подорожал со дня внесения первого налога, то компания будет оплачивать сбор с недостающей прибыли. Но если крипта подешевела, то потери нужно указать в качестве убытка, пояснял Алексей Катяев.
Доход от продажи крипты на этом этапе рассчитывается по фактической цене ее реализации, но не ниже 20% ее рыночной стоимости.
Также вводятся соответствующие вычеты. Плательщик сможет вернуть часть уплаченного налога по расходам на майнинг, если такие затраты были необходимы и подтверждены документально.
— Насколько видно, предлагаемый механизм фактически сформирован по североамериканскому подходу. То есть сначала налог на прибыль майнера взимается при поступлении криптовалюты на его кошелек за вычетом обоснованных и документально подтвержденных расходов. Затем взимается налог на прирост капитала майнера при выбытии криптовалюты с его первоначального кошелька, — пояснил замгендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.
Кто будет контролировать налогообложение криптовалюты
Закрепление за цифровой валютой статуса имущества также означает необходимость отчитываться о связанных с ней операциях. В частности, согласно документу правительства, граждане и юрлица будут должны сообщать налоговикам о транзакциях, если сумма поступлений и списаний от крипты окажется выше 600 тыс. рублей в год (в эквиваленте).
При этом операторов майнинговой инфраструктуры обяжут передавать контрольной службе данные об оказанных услугах. За несообщение в срок таких сведений назначат штраф в 40 тыс. рублей.
Кроме того, власти хотят наделить налоговые органы правом запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для сделок с криптой, но только если есть подозрения в нарушении закона.
В то же время операции с криптой не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, указывается в документах к заседанию правкомиссии.
До этого помимо налога на прибыль обсуждался и другой вариант — акциз на электроэнергию, писали ранее «Известия». В этом случае компании должны были бы платить сбор исходя из объема электричества, потребленного для добычи криптовалют. Однако участники рынка раскритиковали этот подход. В законопроекте, который одобрила правительственная комиссия, такой вариант не указан.
Сколько налогообложение крипты может принести в бюджет
Власти вернулись к вопросу налогообложения операций с криптовалютами, поскольку в августе президент подписал закон о майнинге, введя эту отрасль в правовое поле, а уже с 1 ноября вступили в силу отдельные положения закона, напомнил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Одна из сфер, которая особенно требует прозрачного и справедливого налогообложения, — именно добыча крипты.
— Представляется, что этот проект поправок носит сбалансированный и в целом позитивный характер, но нет предела совершенству. Он, безусловно, внесет ясность и определенность в налоговый аспект регулирования криптоотрасли. Устанавливаются четкие правила, что будет способствовать росту бюджетных доходов и инвестиций бизнеса в экономику, — полагает Олег Огиенко из BitRiver.
Однако в Ассоциации промышленного майнинга считают, что налогооблагаемый доход должен возникать только в дату продажи криптовалюты, подчеркнул Сергей Безделов. Исходя из такого принципа, в организации подсчитали, что бюджет может получать порядка 50 млрд рублей ежегодно от добычи крипты.
Проектируемый властями сейчас подход снижает инвестиционную привлекательность майнинга, считает адвокат Pen&Paper Виктор Рыков. По факту налоговая база будет зависеть не от действий налогоплательщиков (например, решения продать часть цифровой валюты на рынке), а от не зависящих от них условий — от рыночной стоимости цифровой валюты в момент получения прав распоряжения ею.
Тем не менее налоговое регулирование цифровой валюты — давно назревший вопрос, резюмировал Виктор Рыков. Заработок от этой деятельности принципиально не отличается от получения доходов в других сферах и должен приносить сборы в бюджет на общих условиях.