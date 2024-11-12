Импульс к росту сохраняется

Новости, ожидания и торговые идеи. Выручка «РусАгро» (AGRO 1241,2 ₽, +1,74%) в III квартале 2024 года составила 76 млрд руб., повысившись на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Темпы роста выручки немного замедлились из-за переноса продаж в сельскохозяйственном сегменте и снижения цен на сахар. Скорректированная EBITDA упала на 29% за год, а рентабельность по EBITDA сократилась на 7 п. п. до 14%. Коэффициент «Чистый долг/EBITDA» снизился до 0,99х, что позволило компании сосредоточиться на инвестициях и возможных поглощениях, отказавшись от дивидендов за предыдущие периоды. Операционный денежный поток за 9 месяцев составил 36 млрд руб., из которых 19 млрд руб. направлены на инвестиции, а ликвидность достигла 67 млрд руб. В ближайшее время ключевой предпосылкой для повышения котировок акций компании может стать завершение редомициляции, запланированное на конец года, после чего возможно возобновление выплаты дивидендов.