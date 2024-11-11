Комитет ГД одобрил проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда за 2025 год составит 16,623 трлн руб., в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — в сумме 16,554 трлн руб., из них доходы по обязательному пенсионному страхованию составят 10,454 трлн руб., по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,353 трлн руб. и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 293,365 млрд руб.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, составит 4,022 трлн руб., из бюджетов субъектов РФ — 349,379 млрд руб. и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 179,307 млрд руб.
Общий объем расходов бюджета фонда на 2025 год составит 16,993 трлн руб., в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — в сумме 16,934 трлн руб., из них объем расходов по обязательному пенсионному страхованию составит 11,137 трлн руб., по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,169 трлн руб. и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 174,525 млрд руб.
Объем дефицита бюджета фонда на 2025 год составит 369,52 млрд руб., в том числе объем профицита бюджета фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 9,991 млрд руб., объем дефицита бюджета фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 379,511 млрд руб. Из них объем дефицита бюджета фонда в части обязательного пенсионного страхования составит 682,77 млрд руб., объем дефицита бюджета фонда в части переданных полномочий составит 142,685 млн руб., объем профицита бюджета фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 184,56 млрд руб. и объем профицита бюджета фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме составит 118,84 млрд руб.
Индексация пенсий и материнского капитала
Проектом бюджета фонда предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 14,75% (в 2026 году — на 4,5%, 2027 году — на 4%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 7,3% (в 2026 году — с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 5,5%, в 2027 году — с 1 февраля на 4%, с 1 апреля на 4,1%).
Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года составит 22 375,95 ₽, на конец 2025 года — 24 059,12 ₽
Стоимость одного пенсионного коэффициента составит в 2025 году на 1 января, с 1 февраля и с 1 апреля — 142,76 ₽, в 2026 году: на 1 января — 142,76 ₽, с 1 февраля — 149,18 ₽, с 1 апреля — 157,38 ₽, в 2027 году: на 1 января — 157,38 ₽, с 1 февраля — 163,68 ₽, с 1 апреля — 170,39 ₽
Выплаты материнского капитала
Расходы на выплату материнского (семейного) капитала (МСК) предусмотрены в 2025 году в сумме 536,71 млрд руб., в 2026 году — 574,95 млрд руб., в 2027 году — 612,04 млрд руб., включая расходы на предоставление МСК гражданам РФ, проживающим за пределами России.
Размер МСК определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2025 году на 7,3%, в 2026 году на 4,5%, в 2027 году на 4%. В 2025 году материнский капитал составит 676 398,58 ₽, в 2026 году — 706 836,52 ₽, в 2027 году — 735 109,98 ₽ при условии, что право на МСК возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года.
В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, в 2025 году материнский капитал составит 893 835,55 ₽, в 2026 году — 934 058,15 ₽, в 2027 году — 971 420,48 ₽
Ко второму чтению документа комитет одобрил 16 правительственных поправок. В частности, одной из поправок предусматривается право правительства РФ принять решение об увеличении стоимости пенсионного коэффициента и об индексации размера фиксированной выплаты к пенсии в случае, если инфляция будет выше той величины, что заложена в проекте бюджета на 2025−2027 годы.