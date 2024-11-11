Комитет ГД одобрил проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования

Размер МСК определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2025 году на 7,3%, в 2026 году на 4,5%, в 2027 году на 4%. В 2025 году материнский капитал составит 676 398,58 ₽, в 2026 году — 706 836,52 ₽, в 2027 году — 735 109,98 ₽ при условии, что право на МСК возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года.