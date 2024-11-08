Эксперт перечислил, с какими госпрограммами можно построить дом дешевле

Еще один доступный способ снизить переплату по ипотеке — использовать налоговый вычет: до 260 тыс. рублей за жилье и ещё до 390 тыс. рублей — по процентам по ипотеке. В ряде случаев налоговый вычет могут получить оба супруга, тем самым увеличив его размер в два раза — до 1,3 млн рублей.