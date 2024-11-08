Эксперт перечислил, с какими госпрограммами можно построить дом дешевле

Материнский капитал. Его можно потратить на первоначальный взнос, на полное или частичное погашение ипотеки. На первого ребенка размер маткапитала составляет 630,4 тыс. рублей, на второго ребенка — 833 тыс. рублей или 202,6 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.
Еще один доступный способ снизить переплату по ипотеке — использовать налоговый вычет: до 260 тыс. рублей за жилье и ещё до 390 тыс. рублей — по процентам по ипотеке. В ряде случаев налоговый вычет могут получить оба супруга, тем самым увеличив его размер в два раза — до 1,3 млн рублей.
Многодетные семьи с тремя и более детьми могут также получить до 450 тыс. рублей на погашение задолженности по ипотеке. А в ряде регионов Дальнего Востока с низкой рождаемостью с этого года размер выплаты многодетным семьям увеличили до 1 млн рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».