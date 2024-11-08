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Эксперт перечислил, с какими госпрограммами можно построить дом дешевле

Сейчас расскажем и про другие меры государственной поддержки, с помощью которых также можно существенно снизить финансовую нагрузку при строительстве дома. Как это сделать — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

Материнский капитал. Его можно потратить на первоначальный взнос, на полное или частичное погашение ипотеки. На первого ребенка размер маткапитала составляет 630,4 тыс. рублей, на второго ребенка — 833 тыс. рублей или 202,6 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

Еще один доступный способ снизить переплату по ипотеке — использовать налоговый вычет: до 260 тыс. рублей за жилье и ещё до 390 тыс. рублей — по процентам по ипотеке. В ряде случаев налоговый вычет могут получить оба супруга, тем самым увеличив его размер в два раза — до 1,3 млн рублей.

Многодетные семьи с тремя и более детьми могут также получить до 450 тыс. рублей на погашение задолженности по ипотеке. А в ряде регионов Дальнего Востока с низкой рождаемостью с этого года размер выплаты многодетным семьям увеличили до 1 млн рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».