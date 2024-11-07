Дело перемен: Стратегию пространственного развития до 2030 года срочно доработают

До 1 декабря Минэкономразвития совместно с другими министерствами и ведомствами доработает Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе учтут количественные показатели достижения ее целей в отраслевом разрезе, а также вклад в достижение национальных целей развития России. В подробностях разбирались «Известия».
Доработка системы
Минэкономразвития с начала года ведет подготовку проекта Стратегии пространственного развития на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В разработке участвуют федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ, представители Госдумы и Совфеда, экспертного и научного сообщества. Подготовленный документ согласован с федеральными министерствами и регионами.
На стратегической сессии председателя правительства РФ подходы и основные положения проекта были одобрены, обсуждались точечные корректировки при доработке проекта стратегии, уточнили в Минэке.
«Учитывая, что стратегия в соответствии с указом президента о национальных целях должна быть утверждена до конца этого года, Минэкономразвития России в настоящее время активно дорабатывает проект стратегии с привлечением экспертного сообщества и заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти», — добавили в министерстве.
В целом доработки связаны с системным подходом к развитию, которого правительство требует от всех разрабатываемых документов такого уровня, сказал «Известиям» первый заместитель генерального директора ЦСР Глеб Покатович. Новая стратегия должна быть вписана в контекст национальных целей, в полной мере учитывать опыт реализации действующей и эффективно использовать предусмотренные в ней инструменты.
Еще один элемент необходимых доработок — формирование четкой системы управления пространственным развитием, вовлекающей федеральные, региональные и местные власти.
Отличительные черты
Стратегия пространственного развития — один из четырех основных документов целеполагания, согласно федеральному закону о стратегическом планировании, заметил директор Центра региональной политики Президентской академии Владимир Климанов. Значимость ее высока, однако, как и любой другой стратегический документ, она не приводит напрямую к созданию расходных обязательств, что делает задачу оценки необходимых финансовых ресурсов для ее реализации весьма сложной.
— В развитие стратегии будут приняты документы, в которых будут обозначены конкретные действия, и их стоимость уже можно будет оценить. Мы понимаем, что, например, поддержка опорных населенных пунктов и решение инфраструктурных задач потребуют финансового участия со стороны как федерального и региональных бюджетов и вовлечения внебюджетных источников, — сказал «Известиям» эксперт.
При разработке проекта новой стратегии было принято важное решение о включении отдельного раздела, который будет рассматривать цели в контексте различных отраслей и сфер жизнедеятельности, курируемых федеральными министерствами.
— В этом важное отличие нового проекта от его предшественника, утвержденного в 2019 году, которое поможет создать более целостный подход к развитию. Этот же момент создает большое пространство для дискуссии Минэкономразвития, которое отвечает за свод разработки данного проекта, с отраслевыми министерствами, ответственными за отдельные блоки. Большой блок вопросов связан и с разного рода кадастрированием, составлением реестров, что также требует взаимодействия с соответствующими агентствами и службами, которые должны будут включиться в эту работу более активно, — добавил Владимир Климанов.
Проект подвергнется сильной доработке в направлении количественных показателей стратегии, уверен младший аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Необходимость подобных корректировок не раз отмечалась в ходе парламентских слушаний 23 октября, в частности заместителем министра экономического развития Дмитрием Вахруковым.
— В новой редакции, во-первых, должны будут появиться не только целевые показатели на 2030 и 2036 годы, но и линейка показателей для промежуточных годов. Кроме того, как и ожидалось в условиях возросшей остроты проблемы диспаритетов распределения трудовых ресурсов, будут произведены уточнения в целях пространственного расселения на территории страны. Также уточнения пространственного характера ожидаются и по планам отраслевого развития, что подразумевает под собой уход от расчета агрегированного роста для страны или субъекта в целом к меньшим единицам анализа, — заметил Кирилл Лысенко.
Изменения, по его словам, ожидаются и в ориентирах по поддержке инвестиций.
— После правок баланс в стратегии сместится от изолированных инвестиционных проектов в сторону создания цепочек формирования добавленной стоимости, — уточнил эксперт. — Большое значение придается и фактору реализации. Так, к текущей версии стратегии предъявлены замечания в области необходимости разъяснения в данном документе механизмов взаимосвязи между положениями стратегии и долгосрочными планами социально-экономического развития опорных населенных пунктов страны.
Вместе с тем механизм реализации стратегии будет улучшен посредством цифровизации через создание платформы по контролю развития населенных пунктов и через пилотный проект системы классификации и кодирования пространственных данных.
Создание территориально-производственных комплексов уже становится неэффективным, так как научно-технический прогресс требует уже других подходов к социально-экономическому развитию отрасли и территории, отметила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Взаимосвязанности этих процессов, по мнению кабмина, приведет создание цифровой платформы для управления комплексным развитием населенных пунктов.
— Для этого потребуются межведомственные усилия со стороны Росреестра, Минцифры при координации с Минэкономразвития. Но цифровизация требует не только подготовительной классификации и кодирования пространственных данных, но и подготовленности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры территорий, — заявила она.
Это дорогостоящий и длительный процесс, поэтому закладываются такие длительные временные периоды в дорожной карте по внедрению стратегии, добавила эксперт.
Новый документ
«Правительство завершает формирование Стратегии пространственного развития на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Ее доработанная версия должна быть представлена Министерством экономического развития до 1 декабря 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
В доработанной редакции стратегии должны быть учтены количественные показатели достижения ее целей в отраслевом разрезе, а также вклад стратегии в достижение национальных целей развития России. Этой работой поручено заняться Минэкономразвития.
В правительстве отметили, что доработка этого документа также должна идти с учетом достигнутых целей и задач реализуемой в настоящий момент Стратегии пространственного развития до 2025 года, которая была утверждена в 2019 году. Кроме того, Минэкономразвития совместно с другими министерствами и ведомствами поручено провести количественную оценку эффективности инструментов, которые используются для реализации действующей стратегии.
Министерству предстоит также конкретизировать цели и инструменты пространственного развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с учетом необходимости достижения ими среднероссийского уровня социально-экономического развития. Для реализации обновленной стратегии необходимо разработать цифровую платформу для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов. Минэкономразвития, Минцифры и Росреестру поручено до 15 ноября 2024 года представить дорожную карту создания такой платформы.
В новой редакции Стратегии пространственного развития внимание должно быть уделено не только использованию цифровых инструментов, но и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Проработать вопрос о разработке проекта федеральной схемы территориального планирования в этой области поручено Минцифры. Доклад об этом в правительство должен быть представлен до 30 мая 2025 года.
Отдельное поручение Мишустина касается проведения пилотного проекта по созданию единой системы классификации и кодирования пространственных данных на примере объектов в областях энергетики, транспорта и здравоохранения. До 9 декабря 2024 года должны быть представлены предложения по проведению такого пилота. Ответственные — Росреестр, Минэкономразвития, Минтранс, Минздрав, Минэнерго и Росстат.
«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства, но на момент публикации ответ получен не был.