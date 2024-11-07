Дело перемен: Стратегию пространственного развития до 2030 года срочно доработают

— В новой редакции, во-первых, должны будут появиться не только целевые показатели на 2030 и 2036 годы, но и линейка показателей для промежуточных годов. Кроме того, как и ожидалось в условиях возросшей остроты проблемы диспаритетов распределения трудовых ресурсов, будут произведены уточнения в целях пространственного расселения на территории страны. Также уточнения пространственного характера ожидаются и по планам отраслевого развития, что подразумевает под собой уход от расчета агрегированного роста для страны или субъекта в целом к меньшим единицам анализа, — заметил Кирилл Лысенко.