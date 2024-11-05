Юрист спрогнозировал последствия розыгрыша квартир среди новорожденных

«Более того, подобный подход может создать нездоровую атмосферу вокруг темы рождаемости. Превращение появления детей в своего рода лотерейный билет может привести к девальвации самой идеи родительства и семейных ценностей. Есть риск, что некоторые социально неблагополучные семьи могут решиться на рождение ребенка именно из-за шанса получить материальную выгоду, что вряд ли положительно скажется на судьбе детей», — подытожил эксперт.