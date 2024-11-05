Юрист спрогнозировал последствия розыгрыша квартир среди новорожденных

«В год это превысит 4 млрд рублей. Хотя для государственного бюджета России такая сумма не является неподъемной, возникает вопрос об эффективности подобных трат. Не разумнее ли направить эти средства на системную поддержку всех семей с детьми? Например, на увеличение материнского капитала или ежемесячных пособий», — считает Давид Адамс.
Эксперт оценил масштабы затрат на проведение масштабного лотерейного розыгрыша, в который войдут 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. Ежемесячные затраты на реализацию этой инициативы, по его расчетам, составят от 300 до 400 млн рублей. В основу подсчетов легла средняя стоимость одной квартиры в крупном городе, равная 7−8 млн рублей, автомобиля — около 2 млн рублей, и комплекта бытовой техники — 200 тысяч рублей.
Давид Адамс также напомнил о предположении, что такие лотереи могут стимулировать рождаемость путем пробуждения азарта, назвав его сомнительным. Он отметил, что решение о рождении ребенка — это слишком серьезный шаг, чтобы полагаться на призрачные шансы выиграть в лотерею. «Вряд ли ответственные родители станут руководствоваться такими мотивами», — подчеркнул юрист.
«Более того, подобный подход может создать нездоровую атмосферу вокруг темы рождаемости. Превращение появления детей в своего рода лотерейный билет может привести к девальвации самой идеи родительства и семейных ценностей. Есть риск, что некоторые социально неблагополучные семьи могут решиться на рождение ребенка именно из-за шанса получить материальную выгоду, что вряд ли положительно скажется на судьбе детей», — подытожил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т Как получить квартиру за рождение ребенка: условия лотереи, реакция и мнения экспертов.
Д Рассказываем, что как правительство стимулирует рождаемость: что за лотерея за рождение ребенка, какие призы можно получить, что об этом думает юрист.