Перечислены льготы, за которыми пенсионер должен сам обращаться в Соцфонд

Такая льгота, как доплата к пенсиии от Соцфонда, россиянам назначается в беззаявительном порядке, автоматически. Если вдруг пенсионер не получил такую льготу или получил, но, по его мнению, не в полном размере, то он может обратиться в территориальный отдел СФР лично.
Но есть льготы, которые пенсионер может получить, только обратившись в соответствующие органы. Так, например, для получения льготы по налогу на доходы, имущество, земельный налог, пенсионер должен обратиться в налоговую службу. В беззаявительном порядке такая льгота не назначается, предупреждает экономист.
Также есть перечень льгот, которые можно получить как в денежной, так и в натуральной форме. Пенсионер сам должен определиться, в какой форме он желает получать льготы, и обратиться с заявлением в территориальный отдел СФР.
Чтобы получить льготы в желаемой форме в следующем году, пенсионеру необходимо обратиться в фонд до 1 октября текущего года. Это можно сделать, оформив заявление в электронной форме. Для изменения формы льготы также потребуется личное обращение.
Есть еще ряд льгот, как федеральных, так и региональных, по которым пенсионер должен обращаться лично из-за особенностей назначения.
Речь идет о льготах на проезд, компенсацию проезда к месту отдыха, путевках на санаторно-курортное лечение, льготах на коммунальные услуги и капитальный ремонт, вывоз мусора, газификацию дома, транспортный налог, протезирование, разъяснила Людмила Иванова-Швец.
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