Перечислены льготы, за которыми пенсионер должен сам обращаться в Соцфонд

Такая льгота, как доплата к пенсиии от Соцфонда, россиянам назначается в беззаявительном порядке, автоматически. Если вдруг пенсионер не получил такую льготу или получил, но, по его мнению, не в полном размере, то он может обратиться в территориальный отдел СФР лично.