Какие банки подняли процент по вкладам в первые дни ноября

Газпромбанк с 1 ноября предлагает открыть полугодовой депозит «Заоблачный процент» с максимальной ставкой 25% годовых, формируемой по системе лестничных начислений. При этом, выгоднее открыть вклад онлайн, чем в офисе. Проценты по вкладу будут начисляться в конце срока его действия. Минимальная сумма для открытия депозита в режиме онлайн составляет 15 тысяч рублей. Если же клиент решит воспользоваться услугами банка непосредственно в его отделении, процентная ставка уменьшится на 1 процентный пункт, а минимальная сумма вклада вырастет до 300 тысяч рублей.