Какие банки подняли процент по вкладам в первые дни ноября

Совкомбанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Сбербанк, Московский кредитный банк и Газпромбанк на прошедшей неделе сообщили об изменениях в условиях депозитных программ, более выгодных для вкладчиков.
С 30 октября Совкомбанк объявил об увеличении максимальной ставки по вкладу «Осенний максимум с Халвой» до 25% годовых, при условии соблюдения ряда требований, таких как подписка «Халва. Десятка» и ежемесячные траты по карте «Халва». Базовая ставка по данному вкладу составляет 22% годовых. Вклад «Удобный» также привлекает клиентов с обновленной ставкой в 24% годовых. Минимальная сумма вложений — 50 тысяч рублей.
31 октября Альфа-Банк повысил ставку по депозиту «Альфа-Вклад Максимальный» до 22% годовых на сроке 184 дня при капитализации процентов. Базовая ставка установлена на уровне 21,05%, возможность получения максимальной ставки не связана с приобретением дополнительных услуг банка. Для открытия вклада необходима минимальная сумма в 50 тысяч рублей.
Т-Банк с 31 октября поднял ставки по вкладу «Т-Банк Вклад» на все сроки с максимальной доходностью до 24% годовых при условии капитализации процентов и открытии вклада на два года. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.
Сбербанк модернизировал условия с 31 октября, предлагая максимальную ставку в 22% годовых по вкладу для клиентов категории СберПервый, и запустил новый вклад для участников программы долгосрочных сбережений «Забота о будущем» с доходностью 25% годовых. Вклады открываются на суммы от 50 тысяч рублей.
Московский кредитный банк с 1 ноября увеличил ставки по накопительному счету, где клиенты, получающие выплаты на карты банка и совершающие траты от 100 тысяч рублей в месяц, могут рассчитывать на 23% годовых. Тем, кто тратит меньше, предлагаются пониженные ставки — от 14% годовых.
Газпромбанк с 1 ноября предлагает открыть полугодовой депозит «Заоблачный процент» с максимальной ставкой 25% годовых, формируемой по системе лестничных начислений. При этом, выгоднее открыть вклад онлайн, чем в офисе. Проценты по вкладу будут начисляться в конце срока его действия. Минимальная сумма для открытия депозита в режиме онлайн составляет 15 тысяч рублей. Если же клиент решит воспользоваться услугами банка непосредственно в его отделении, процентная ставка уменьшится на 1 процентный пункт, а минимальная сумма вклада вырастет до 300 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».