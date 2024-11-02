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Банк России оставил перечень системно значимых кредитных организаций без изменений

Регулятор в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в список вошли 13 организаций: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, АО «ТБанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

Как подчеркнули в пресс-службе, на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».