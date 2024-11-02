Банк России оставил перечень системно значимых кредитных организаций без изменений

Отмечается, что в список вошли 13 организаций: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, АО «ТБанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».
Как подчеркнули в пресс-службе, на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.
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