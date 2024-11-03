Адвокат раскрыла, кому положена пенсия по потере кормильца

Кто вправе рассчитывать на пенсию по потере кормильца
Имеют право на страховую пенсию по потере кормильца:
— жена, муж, усыновители, бабушка, дедушка, независимо от их возраста;
— несовершеннолетние дети, внуки, сестры, братья умершего кормильца;
— не находившиеся ранее на иждивении у кормильца супруг или родители, которые после его смерти потеряли источник средств к существованию;
— дети, внуки, сестры и братья умершего кормильца, являющиеся инвалидами с детства;
— жена, муж, бабушка, дедушка кормильца, которые не работают и воспитывают иждивенцев кормильца в возрасте до 14 лет;
— дети, внуки, братья, сестры кормильца до 23 лет, если они обучаются на очном отделении учебного заведения.
Юрист отмечает также, что пенсия может назначаться отчиму и мачехе, если они фактически воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет. При этом юридический статус усыновления не является обязательным.
«Главное условие — доказательство иждивения. Это можно подтвердить справками о совместном проживании, выписками о переводе денежных средств или показаниями свидетелей. Если доказательств недостаточно, надо обратиться в суд с заявлением об установлении факта нахождения лица на иждивении умершего», — объясняет Овцынова.
Какие документы и куда надо предоставить
Для оформления пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд России или многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением и документами, подтверждающими:
- личность заявителя, его возраст, место жительства (место пребывания, место фактического проживания) и гражданство;
- факт смерти кормильца (свидетельство о смерти);
- документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды, включаемые в страховой стаж умершего кормильца (в том числе его трудовая книжка)
- документы, подтверждающие родственные отношения с кормильцем, — свидетельства о рождении, усыновлении, заключении или расторжении брака;
- документы о нахождении нетрудоспособного члена семьи на иждивении умершего кормильца;
- документы, подтверждающие, что ребенок умершего кормильца на день смерти последнего не осуществлял работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию;
- решение суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
- документы, подтверждающие, что нетрудоспособный член семьи не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет (в частности, сведения о трудовой деятельности, а также документы, подтверждающие рождение ребенка и его возраст).
Какой размер пенсии
В 2024 году пенсия по потере кормильца включает фиксированную часть и страховую выплату, размер которой корректируется ежегодно.
По случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца определяется посредством умножения значения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) умершего кормильца на стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия (в 2024 г. — 133,05 ₽).
В свою очередь, при определении величины ИПК учитывается количество нетрудоспособных членов семьи умершего по состоянию на день, с которого назначается пенсия соответствующему члену семьи.
При этом фиксированная выплата к пенсии устанавливается одновременно с ее назначением в размере 4 067,44 ₽ (при назначении пенсии с 1 января 2024 года).
Как напоминает эксперт, с 1 января страховую пенсию по потере кормильца назначают в беззаявительном порядке. После поступления сведений о смерти кормильца СФР принимает решение о выплате пенсии его несовершеннолетним детям в течение пяти дней.
Отчим и мачеха должны документально подтвердить фактическое участие в воспитании и содержании пасынка или падчерицы в течение не менее пяти лет. В случае отказа в назначении пенсии можно обратиться в суд с требованием признать право на получение выплат.
Для родственников, проживавших раздельно с кормильцем, также важно доказать факт материальной помощи, заключила Татьяна Овцынова.
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